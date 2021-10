Ivana Brkić Tomljenović: 'I dalje imam prijatelje na Novoj TV. To što smo sada konkurencija neće nas razdvojiti'

Početkom rujna iskusna politička reporterka Ivana Brkić Tomljenović napustila je Novu TV, na kojoj je provela posljednjih pet i pol godina. Njezin odlazak iznenadio je mnoge, a ona ga je tada argumentirala novim profesionalnim izazovima najavivši odlazak iz medija u odnose s javnošću. No prije desetak dana uslijedio je novi preokret. S RTL-a su poručili da se Brkić Tomljenović priključila timu informativne emisije "RTL Danas", i to u ulozi dnevne urednice, u kojoj se do sada nije još okušala.

- Angažman je došao kao iz vedra neba, kad sam se odlučila okušati u novim izazovima i sasvim drugoj profesiji. Ali ljubav prema novinarstvu, dugogodišnja karijera u medijima, kao i trud i rad koji sam uložila tijekom svih tih godina bili su presudni da se prihvatim ovog zadatka, koji će za mene biti ipak u poznatijim vodama - istaknula je Brkić Tomljenović, koja je do sada kao reporterka najčešće radila na vlastitoj priči za Dnevnik, koja je bila često zaokružena javljanjem uživo ili razgovorom s gostom.

- Sada će moj posao biti kreiranje cijele emisije, no, naravno, neću to raditi sama. U osmišljavanju sadržaja, ali i vizualne prezentacije ideje se bistre na zajedničkom kolegiju. I u brojnim razgovorima s reporterima. Važno je dati informaciju više i otići korak dalje od onog što su naši gledatelji imali priliku čuti i vidjeti tijekom dana - napominje Ivana te dodaje da je trenutačno najveća razlika to što vrijeme provodi u redakciji, a ne u automobilu ili na terenu. Iako je proteklih godina karijeru gradila na drugim televizijama, zanimljivo je da je novopečena urednica novinarski zanat kovala upravo na RTL-u.

Foto: RTL

- U RTL-ovoj zgradi nisam bila točno deset godina. Mnoge ljude s kojima sam radila prije 10-15 godina srela sam već prvi dan i bilo mi je drago vidjeti poznata lica. Prisjetili smo s nekih zabavnih trenutaka iz mlađih dana, a s mnogima od njih i tijekom svih ovih godina zadržala sam prijateljske kontakte - ističe Ivana, koja je oduvijek gajila strast prema politici. - Zanimala su me druga područja kada sam se opredjeljivala za fakultet, a kasnije me je profesionalni put odveo prema politici. Moj otac uvijek je volio gledati i slušati informativne emisije, tako da sam vjerojatno tu strast prema informiranosti naslijedila i od njega - govori Brkić Tomljenović. Na televiziji je, kaže, završila sasvim slučajno. Prvotno je bila zaposlena na Obiteljskom radiju, s kojeg je otišla na lokalnu televiziju koja je bila u vlasništvu istog čovjeka. - To je bila njegova odluka, a kasnije sam shvatila da mi je učinio veliku uslugu. Televizija je moja strast i, iako volim i radio zbog njegove brzine, slika je točka na i ili šlag na torti cijele priče - ističe Ivana.

S kolegama s trenutačno konkurentske televizije, Nove TV, i dalje je u odličnim odnosima. - S brojnim kolegama s Nove TV i dalje sam ostala prijatelj. I sigurno nas neće razdvojiti činjenica da radimo na konkurentskim televizijama. Samo ćemo sada neke teme s posla morati izbjegavati - smije se Ivana koja uspješno usklađuje posao i privatne obveze. Supruga je i majka dviju djevojčica koje, napominje, njezin rad na televiziji do sada nisu pretjerano pratile. - Moje cure su još male. Iris je u školi i ima dosta obveza, a uz to i izvanškolskih aktivnosti. Kad je kod nas upaljen TV, dok su one s nama, uglavnom je to neki crtić. A suprug i ja smo potpora jedno drugome - zaključuje Brkić Tomljenović.

Foto: Privatna arhiva

