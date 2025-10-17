Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERCHEF

Ivan Barić napušta MasterChef zbog zdravlja, a Sanda Pajić Andrijašević nije uspjela izboriti ulazak

Foto: Nova TV
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 23:50

Nakon emotivnih oproštaja, uslijedilo je novo poglavlje – slavonski ciklus, pod vodstvom chefa Gorana Kočiša

Izazivačica Sandra Pajić Andrijašević nije skuhala bolja jela od Eliasa Aboua Haydara i Krunoslava Jarića s kojima se natjecala u stres testu, pa samim time nije uspjela izboriti ni svoje mjesto u MasterChefu. U završnici ciklusa morske kuhinje, u stres testu koji nije opraštao greške, pokazalo se tko je spreman za iduću razinu, a tko je podbacio u ključnom trenutku. Iako je kao izazivačica dobila drugu priliku za ulazak u show, Sandra nije uspjela opravdati povjerenje. „Tanjur koji si servirala nije dobar“, rekao joj je Stjepan, dodavši iskreno: „Ovo nije bilo na razini koju tražimo“. Tako je njezina MasterChef avantura završila, dok su Elias i Kruno, unatoč vlastitim nesigurnostima, ostali u natjecanju.

No, dan je obilježila još jedna neočekivana vijest – Ivan Barić zbog zdravstvenih komplikacija napustio je MasterChef. Njegov oproštaj ostavio je vidljiv trag među natjecateljima. „Ivan će nam faliti“, rekao je Kruno, sažimajući emocije cijele ekipe.

Foto: Nova TV

Nakon emotivnih oproštaja, uslijedilo je novo poglavlje – slavonski ciklus, pod vodstvom chefa Gorana Kočiša. „U mom tjednu plovit ćemo rijekama kroz Slavoniju i Baranju. Bavit ćemo se onime što se nalazi u rijekama i okolo rijeka“, najavio je, dodavši kako će se na tanjurima, uz riječnu ribu, naći još i divljač i ptice. Natjecatelji su iz kutije iznenađenja vadili šarana, čvarke, pileću jetricu, kiselo zelje i druge jake, rustikalne okuse. „To su teške, začinjene stvari“, komentirao je Otto Grundmann.

Zadatak nije bio jednostavan: pripremiti autentični slavonski obrok inspiriran špajzom, u samo 50 minuta, uz stalnu prijetnju žirija koji je za vrijeme kuhanja kandidatima nasumično oduzimao namirnice. „Jela neka budu inspirirana slavonskom špajzom“, podsjetio ih je Mario.

Na kraju kuhanja i kušanja jela natjecatelja, Otto je zbog savršenog balansa okusa osvojio karticu imuniteta: „Odličan je osjećaj, znam da ne moram pakirati kofere ovaj tjedan“, rekao je kroz smiješak. Goran je posebno pohvalio Ivana Capana i Egona Jurića: „Kod nekih od vas vidim strašan napredak. Egon je ludilo od napretka.“

S druge strane, u stres testu su završili Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković i Zoran Đošić zbog sirovih sastojaka u jelu, Elias Abou Haydar zbog loše organizacije vremena te Anamarija Hlevnjak zbog neuspjelog pokušaja fiša. „Nije ti pošlo za rukom, bilo je previše ljuto, nejestivo i ne možemo to nazvati fišom“, poručio je Stjepan Anamariji. Nastavak ciklusa vodi još dublje u okuse Slavonije, ali i u izazove koji ne praštaju površnost, zato ne propustite nove epizode MasterChefa na Novoj TV.
Ključne riječi
masterchef Nova TV showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

rtl-ova serija

Velika Gospa, Alka, arambašići! Glavna glumica 'Divljih pčela' ima niz nagrada, obožava Sinj i otkriva kako se kao Slavonka snalazi u Splitu

Glumica Ana Marija Veselčić svoju Katarinu opisuje iznimnom ženom, čvrste volje i čelične odlučnosti. "Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje, Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno", sretna je Veselčić zbog svoje prve velike televizijske uloge. "Do sada nisam imala priliku raditi nešto na televiziji i baš mi je drago što su baš 'Divlje pčele' moj prvi televizijski angažman", dodala je glumica

Premium sadržaj
3
ZVIJEZDA NOVE SERIJE

Slavko Sobin: 'Nisam bio dobar ni prema najbližima ni prema tom malom Slavku, jedan duži period života'

Slavko Sobin, zvijezda HRT-ove serije "Blaž među ženama", u ovom razgovoru otkriva ne samo profesionalne uspjehe, već i osobne borbe koje su oblikovale njegov put. S nostalgijom se prisjeća teških trenutaka iz prošlosti, priznajući da ga i danas proganjaju određeni postupci iz mladosti, a u iskrenoj introspekciji dijeli kako su ti trenuci oblikovali njegov pogled na život. Iako je postigao značajnu karijeru, Sobin naglašava da u Hrvatskoj nijedan glumac ne uživa "zvjezdani status" i da njegov život, iako ispunjen, nije glamurozan.

Učitaj još