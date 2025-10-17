Ivan Barić napušta MasterChef zbog zdravlja, a Sanda Pajić Andrijašević nije uspjela izboriti ulazak

Izazivačica Sandra Pajić Andrijašević nije skuhala bolja jela od Eliasa Aboua Haydara i Krunoslava Jarića s kojima se natjecala u stres testu, pa samim time nije uspjela izboriti ni svoje mjesto u MasterChefu. U završnici ciklusa morske kuhinje, u stres testu koji nije opraštao greške, pokazalo se tko je spreman za iduću razinu, a tko je podbacio u ključnom trenutku. Iako je kao izazivačica dobila drugu priliku za ulazak u show, Sandra nije uspjela opravdati povjerenje. „Tanjur koji si servirala nije dobar“, rekao joj je Stjepan, dodavši iskreno: „Ovo nije bilo na razini koju tražimo“. Tako je njezina MasterChef avantura završila, dok su Elias i Kruno, unatoč vlastitim nesigurnostima, ostali u natjecanju.
No, dan je obilježila još jedna neočekivana vijest – Ivan Barić zbog zdravstvenih komplikacija napustio je MasterChef. Njegov oproštaj ostavio je vidljiv trag među natjecateljima. „Ivan će nam faliti“, rekao je Kruno, sažimajući emocije cijele ekipe.
Nakon emotivnih oproštaja, uslijedilo je novo poglavlje – slavonski ciklus, pod vodstvom chefa Gorana Kočiša. „U mom tjednu plovit ćemo rijekama kroz Slavoniju i Baranju. Bavit ćemo se onime što se nalazi u rijekama i okolo rijeka“, najavio je, dodavši kako će se na tanjurima, uz riječnu ribu, naći još i divljač i ptice. Natjecatelji su iz kutije iznenađenja vadili šarana, čvarke, pileću jetricu, kiselo zelje i druge jake, rustikalne okuse. „To su teške, začinjene stvari“, komentirao je Otto Grundmann.
Zadatak nije bio jednostavan: pripremiti autentični slavonski obrok inspiriran špajzom, u samo 50 minuta, uz stalnu prijetnju žirija koji je za vrijeme kuhanja kandidatima nasumično oduzimao namirnice. „Jela neka budu inspirirana slavonskom špajzom“, podsjetio ih je Mario.
Na kraju kuhanja i kušanja jela natjecatelja, Otto je zbog savršenog balansa okusa osvojio karticu imuniteta: „Odličan je osjećaj, znam da ne moram pakirati kofere ovaj tjedan“, rekao je kroz smiješak. Goran je posebno pohvalio Ivana Capana i Egona Jurića: „Kod nekih od vas vidim strašan napredak. Egon je ludilo od napretka.“
S druge strane, u stres testu su završili Vjekoslav Krsnik, Jurica Jurašković i Zoran Đošić zbog sirovih sastojaka u jelu, Elias Abou Haydar zbog loše organizacije vremena te Anamarija Hlevnjak zbog neuspjelog pokušaja fiša. „Nije ti pošlo za rukom, bilo je previše ljuto, nejestivo i ne možemo to nazvati fišom“, poručio je Stjepan Anamariji. Nastavak ciklusa vodi još dublje u okuse Slavonije, ali i u izazove koji ne praštaju površnost, zato ne propustite nove epizode MasterChefa na Novoj TV.