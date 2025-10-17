Prve eliminacije sezone i napetost raste: 'Čim je postao individualac, Zvone je okrenuo leđa timu!

Večeras u 'Životu na vagi' počinje novo poglavlje! Natjecatelji prvi put u devetoj sezoni idu na vaganje bez timske zaštite i bez sigurnosti koju su do sada imali. Prvo individualno vaganje i prvo glasanje sezone donijet će velike preokrete, a odnosi koje su gradili od samog početka showa sada dolaze na pravi test. „Jedanaesti tjedan u 'Životu na vagi' je u znaku zelene linije i odnosa. Upravo će ti odnosi definirati današnje vaganje“, kaže Edo, a voditeljica Antonija naglašava da samo onaj tko ostvari najbolji rezultat i završi iznad zelene linije - bit će siguran dok svi ostali postaju kandidati za ispadanje. „Bojim se zelene linije“, priznaje Josipa. Zvone, s druge strane, samouvjereno poručuje: „Ne plaši me zelena linija, ne bih trebao ja ispasti danas.“

Napetost raste i prije samog vaganja. Nena je u ovom tjednu osvojila nagradu - balon koji, kad ga napuni vodom, donosi prednost na vagi. „Kolika bude težina balona, toliku ćeš prednost ostvariti na vagi“, objašnjava Antonija. Zvone, pak, ima sasvim drugu vrstu moći - pobjedom u izazovu stekao je mogućnost da poništi jedan glas u eliminacijskom glasanju. „Nije to dobra nagrada, nezahvalna je“, priznaje on, svjestan da će svaka odluka izazvati buru među ostalima. „Možda će upravo to predodrediti sudbinu nekih natjecatelja“, smatra Edo.

No iza strategija i taktika kriju se i povrijeđeni osjećaji. „Do prije dva sata bili smo u istom timu, nosili iste majice, borili se za iste boje…“, govori razočarana Josipa. „Onaj tko kaže da se Josipa ne trudi, veliki je lažljivac“, staje u njezinu obranu bivši kapetan crvenih Dominik i dodaje: „Žao mi je što je Zvone istog trenutka kad je postao individualac, okrenuo leđa svom bivšem timu.“ Tko će biti prvi iznad zelene linije, a tko će morati napustiti show? Tko će pokazati lojalnost, a tko stratešku hladnoću? Ne propustite dramatično prvo individualno vaganje i glasanje sezone - večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!