POKUŠAVA BITI POZITIVNA

Marija iz 'Života na vagi' čeka nalaz nakon operacije: Strah me je, osjećaj neizvjesnosti me izjeda

Foto: RTL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 18:45

Napipala je kvržicu na trbuhu koje ranije nije bilo na tom mjestu, ali je ignorirala to sve dok bol nije postala neizdrživa i morala je otići na operaciju

Mariju Novak gledatelji su upoznali kao natjecateljicu u showu "Život na vagi" u koji je ušla s 163,1 kilogramom i na kraju je na finalnom vaganju imala 104,8 kilograma. Na svojim društvenim mrežama Marija često s pratiteljima dijeli novosti iz svog života pa im je nedavno otkrila da je bila na operaciji i ispričala je kako prolazi oporavak. Napipala je kvržicu na trbuhu koje ranije nije bilo na tom mjestu, ali je ignorirala to sve dok bol nije postala neizdrživa i morala je otići na operaciju.

- Nisam razmišljala o najgorem, nisam imala energije za strah, samo fokus da to odradim i idem korak po korak. U meni je tada proradila ona ista snaga koja me i prije dizala kad je bilo teško - ispričala je Marija u razgovoru za 24 sata. Nedugo nakon operacije puštena je kući i sada čeka nalaz koji bi, prema riječima liječnika, trebao potvrditi kako se radi o benignom tumoru. - Ma, nisam mirna, strah me. Iako pokušavam misliti pozitivno, taj osjećaj neizvjesnosti me izjeda iznutra. Nije lako čekati nešto što može promijeniti tvoj život. U tim trenucima pokušavam se smiriti, vjerovati da sam sve napravila kako treba i da će biti dobro, ali strah uvijek nekako sjedi sa strane - iskreno kaže Marija.

Nakon što se vratila kući iz bolnice objavila je video u kojem je zahvalila obožavateljima na lijepim porukama za što brži oporavak. Sada je otkrila i još jednu novost u svom životu, a to je da ima novog partnera. Nakon što je izašla iz "Života na vagi" Marija je potvrdila kako se rastala od supruga, a sada je otvoreno progovorila o novoj ljubavi. - Da, imam partnera koji me istinski ispunjava i razumije. Osjećam se uz njega kao žena, on je moja najveća podrška i inspiracija. Iako smo trenutačno u vezi na daljinu, uskoro će to prestati i tada će sve biti lakše, bit ćemo jedno drugome još veća podrška i motivacija. Njegova prisutnost i razumijevanje daju mi snagu i vjeru u ljubav, i to je nešto što jako cijenim - ispričala je Marija.

Ključne riječi
showbiz život na vagi Marija Novak

