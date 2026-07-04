Iva Todorić priredila je mami posebno iznenađenje za 75. rođendan, podijelila je fotografije s proslave

Iva Todorić priredila je posebno iznenađenje svojoj mami Vesni za njezin 75. rođendan. Podijelila je na Instagramu fotografije s rođendanske proslave i otkrila je koju su momenti bili posebno emotivni. "Danas moja mama slavi 75. rođendan. Moja mama je za mene definicija riječi mama. Danas, pa i ja sama kao mama, vidim koliko su se vremena promijenila. Ne znači da današnje mame manje vole svoju djecu. Ali generacija moje mame živjela je neku posebnu požrtvovnost, odricanje i brigu za svoju obitelj. Takvu ljubav danas je sve rjeđe pronaći. Moja mama i danas, sa svojih 75 godina, prvo pita nas koji živimo blizu nje: "Treba li vam ručak? Večera? Fali li vam nešto?" To je ona. Cijeli život stavlja druge ispred sebe. Kad razmišljam koliko mi je ljubavi dala, shvatim da ni da živim dva života ne bih joj uspjela vratiti sve što je ona dala meni. Zato sam joj danas htjela pripremiti iznenađenje koje će imati simboliku.", napisala je Iva u uvodu svoje objave te je u nastavku otkrila zašto je odabrala suncokrete za mamu i koliko je emotivno bilo kada su joj unuci uručili cvijeće.

"Znam da voli suncokrete, pa sam joj poklonila 75 suncokreta, složenih u 10 vaza. Svaka vaza nosila je ime jednog od njezinih deset unuka, a u svakoj je bilo sedam ili osam suncokreta. Ali najljepši dio tek je slijedio. Svaki unuk uzeo je svoju vazu i donio je baki. Oni najmanji ponosno su stali pokraj vaze na kojoj je bilo njihovo ime. Kad je podignula pogled, ispred sebe nije vidjela samo suncokrete. Vidjela je svoje najveće bogatstvo. Svoju djecu. Svojih deset unuka. Svoju obitelj. U tom trenutku znala sam da je moja misija uspjela. Jer njezino najveće bogatstvo nisu stvari. To su ljudi koje je odgojila, ljubav koju je godinama nesebično davala i obitelj koju je zajedno s mojim tatom stvorila. Najveća vrijednost koju su mi mama i tata usadili nije bila materijalna. Naučili su me da se obitelj čuva, da se okuplja, da se uvijek pronađe vrijeme jednih za druge. Da je obiteljski stol mjesto na kojem se pune srce i duša. Te vrijednosti već godinama živim i sama. Nastavljam ono što sam od njih naučila i nadam se da će jednog dana i moja djeca nastaviti isto. Naše sidro je naša obitelj. Naš mir. Naša snaga. Dok sam danas gledala mamu okruženu djecom i unucima, pomislila sam kako čovjek na kraju života ne broji kuće, automobile ni novac. Broji zagrljaje. Broji ljude koji su došli jer žele biti uz njega. Broji ljubav koju je godinama sijao. Mama volim te#, napisala je Iva.