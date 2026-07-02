VIDEO Slavna manekenka jedva suzdržala suze pred kamerama kad je govorila o teškoj dijagnozi dvogodišnje kćeri

Model i influencerica Nara Smith, čiji su kulinarski videi i estetika života "tradicionalne kućanice" privukli milijune pratitelja, otkrila je tešku obiteljsku bitku koju vodi daleko od očiju javnosti. U dirljivoj videoobjavi na Instagramu, 24-godišnja Nara je ispričala kako je njezinoj dvogodišnjoj kćeri Whimsy Lou krajem prošle godine dijagnosticiran rak.

Sjedeći za stolom, vidno potresena, Nara je objasnila kako je sve počelo kada su ona i njezin suprug, maneken Lucky Blue Smith, primijetili nešto "sumnjivo". "Imala sam onaj majčinski instinkt da nešto nije u redu", rekla je. Nakon posjeta hitnoj pomoći i pedijatru, Whimsy je prebačena u dječju bolnicu, gdje su joj napravljeni rendgenski snimci, ultrazvuk i biopsija. Ubrzo je stigao poziv koji je obitelji promijenio život. Ne samo da je potvrđeno da Whimsy ima rak, već se bolest i proširila, zbog čega je morala odmah započeti s kemoterapijom.

Nara, koja je u to vrijeme bila u postporođajnom razdoblju nakon rođenja četvrtog djeteta, objasnila je da je upravo ova obiteljska kriza razlog njezine smanjene aktivnosti na društvenim mrežama. Žongliranje između brige za novorođenče, ostalu djecu i kćerino iscrpljujuće liječenje bilo je iznimno teško. U dirljivoj objavi, ispričala je put od hitne pomoći do dječje bolnice te priznala da joj je povezivanje s drugim obiteljima u sličnim situacijama donijelo utjehu i pomoglo da se osjeća manje usamljeno. Svojom pričom sada želi pružiti podršku drugima koji prolaze kroz slične borbe. U opisu videa zahvalila je medicinskom osoblju koje im je pomoglo. "Zahvalna sam svakoj medicinskoj sestri i liječniku na našem putu koji su nam pomogli da prođemo kroz sve i izađemo na drugu stranu", napisala je, sugerirajući da je najteži dio liječenja iza njih.

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Objava je izazvala lavinu reakcija, a ispod videa su se zaredale poruke podrške brojnih pratitelja i poznatih influencera. "Šaljem toliko ljubavi i snage vašoj obitelji", napisala je kolegica Haleyy Baylee, dok je Avery Woods dodala: "Divim se kako si se s ovim nosila tako graciozno i privatno". Mnogi su u komentarima istaknuli kako ova situacija pokazuje da nikada ne znamo što se događa iza zatvorenih vrata i koliko je važno biti ljubazan. "Ljudi te napadaju zbog najglupljih sitnica, a nisu svjesni kroz što prolaziš", stoji u jednom od komentara.

*uz pomoć AI-a