Pratio je vatrene u Dallasu, Torontu i Philadelphiji, a nakon ispadanja s SP-a poslao je ovu poruku

Travel bloger i influencer Kristijan Iličić pratio je utakmice naše reprezentacije s tribina u prvoj fazi Svjetskog prvenstva u nogometu i svojim pratiteljima tada je prenosio atmosferu s utakmica naših vatrenih. U šesnaestini finala naši nogometni reprezentativci susreli su se s reprezentacijom Portugala i izgubili su, a o odlukama suca Espena Eskåsa u ovoj utakmici, još će se dugo raspravljati. Nakon utakmice Kristijan je objavio instagram storyju u kojem se osvrnuo na utakmicu i poručio kako je cijela Hrvatska ponosna na momčad izbornika Zlatka Dalića. "Večeras nije pobijedila bolja momčad. Hrvatska je odigrala odličnu utakmicu i ostavila srce na terenu. Borili su se do zadnje sekunde i pokazali karakter zbog kojeg ih svi volimo. Možemo biti ponosni. Cijela Hrvatska je ponosna.", napisao je Iličić u svom storyju. Pratio je utakmice naše nogometne reprezentacije tijekom ovog SP-a i javljao se iz Dallasa, Toronta i Philadelphije te je pokazao kako izgleda luda atmosfera koju su naši navijači stvorili na ulicama ovih gradova.

Pružio je pratiteljima uvid i u cijene u SAD-u. Kristijan i njegova supruga javili su se na društvenim mrežama dok su bili u Las Vegasu i Kiki je snimio video koji je podijelio s pratiteljima, a tema videa je usporedba cijena u odnosu na Hrvatsku i uz video je Iličić stavio ovaj opis: "Prije nego kažete da je Hrvatska skupa, pogledajte koliko smo platili doručak u Las Vegasu". Ispričao je kako su odabrali EGGscellent za doručak jer je bio najbolje ocijenjeno mjesto za doručak u Las Vegasu i recenzije su bile jako dobro pa je Kristijasa suprugom odlučio provjeriti je li tome zbilja tako.

"Ovdje se sve praktički vrti oko jaja pripremljenih na razne načine, omleti, palačinke, French toast i njihovi poznati boxovi. Ja sam naručio Spicy Box, koji košta 17 dolara. U njemu se nalaze marinirana govedina, chorizo kobasica, ukiseljene jalapeno paprike, korijandar i pečena poblano paprika i sve je prekriveno laganim, slatkastim i pikantnim chipotle umakom i svježom salsom od rajčica. Porcije su dosta velike, što je u Americi uglavnom standard, a ambijent je onako ugodan i opušten, nije riječ o nikakvom luksuznom restoranu nego o mjestu gdje ljudi dolaze zbog dobre hrane", ispričao je influencer i otkrio cijenu doručka. "Ukupna cijena iznosila je 45,56 dolara, a porez 3,82 dolara. I još možete dati napojnicu. Dakle, 50 dolara plus napojnica, ajmo reći 10 dolara, to je ukupno 60 dolara. Taksi do restorana koštao je 20 dolara, a povratak još 20 dolara. Znači, 100 dolara za doručak u Vegasu", rekao je Ilinčić.