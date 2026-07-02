Marko Grubnić pokazao je promjenu imidža, a pažnju je privukao i jedan detalj

Modni stilist Marko Grubnić voli s vremena na vrijeme promijeniti imidž, a novom objavom na društvenim mrežama pokazao je na kakvu se promjenu sada odvažio. Na novim fotografijama stilist ima periku, a sličan imidž je imao i prije sedam godina kada su ga zbog ovakve frizure mnogi uspoređivali s glumcem Jaredom Letom koji je u to vrijeme imao identičnu dužinu i boju kose poput Markove. "Stil je odgovor. Uvijek", napisao je sada Grubnić uz fotografije objavljene na Instagramu. Okosnicu kombinacije čini tamni sako na pruge s potpisom Toma Forda, dizajnera čije ime je sinonim za besprijekorno krojenu i luksuznu mušku modu. Ispod sakoa nosi jednostavnu bijelu potkošulju s prepoznatljivim logotipom brenda Versace, što cjelokupnom izgledu daje dozu opuštenosti i urbanog štiha. Ono što ovu kombinaciju čini posebno zanimljivom jest hrabar odabir modnih dodataka i zato je najviše pažnje privukla jarko crvena, prošivena torbica s potpisom brenda Miu Miu. Iako se često nagađalo na koliko je estetski operacija bio Marko Grubnić, prošle godine u intervju za Večernji list osvrnuo se na ovu temu.

"Jedino sam otkrio, odnosno nikad nisam to ni skrivao, da sam operirao nos kod doktora Siniše Glumičića i to mi je najbolja odluka u životu. Jako sam sretan i zadovoljan i tu sam stao, znači nemam potrebu mijenjati se. Dapače, jednostavno to čak niti ne podržavam. Kad vidim što danas ljudi rade od sebe i do kud to sve ide, to uopće nije niti zabavno, niti privlačno. U svemu treba imati mjeru, treba raditi puno na sebi duhovno, emotivno i prihvaćati se, zavoljeti se sa svim manama i nedostacima, mislim da je to puno veći uspjeh nego leći na stol i probuditi se kao potpuno druga osoba. Ja nisam dio te priče, stvarno volim izgledati prirodno i prije svega normalno. Zadovoljan sam apsolutno s tim kako izgledam, radim na sebi fizički, konkretno idem svakodnevno u teretanu, psihički odnosno emotivno i duhovno radim konstantno na sebi, ulažem u taj dio sebe jer mislim da je to jako važno, što za poslovni dio, što za privatni dio života... Stojim s obje noge na zemlji", rekao nam je. Ispričao nam je i boji li se starenja.

"Ne bojim se starenja jer smatram da čovjek naprosto treba dostojanstveno starjeti, jednostavno nema smisla da sa 70 godina izgledam kao da imam 30. To nije ni fora ni zabavno, a ni poželjno. Godine nose svoje i ja se nikad nisam sramio svojih godina, uživam u njima i mislim da je sjajno kad netko ima dobru genetiku i kada ima tu sreću malo sporije starjeti. Ja dosta ulažem u njegu lica i njegu tijela, tako da se ne bojim starenja i mislim da ću uvijek posezati za manje invazivnim tretmanima kako bih se "održavao" i izgledao što svježije.", izjavio je.