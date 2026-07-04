Zvijezda 'Kumova' početkom godine izbrisala je fotografije s dečkom, a sada je sve iznenadila ovom objavom

Glumica Petra Kraljev koju gledamo u mnogima omiljenoj seriji "Kumovi", ne objavljuje na društvenim mrežama često fotografije sa svojim partnerom, ali napravila je iznimku i ovaj tjedan je na Instagramu podijelila album od nekoliko fotografija na kojima je pozirala i s partnerom Sandrom Gotalom. "Sutra postoji s razlogom", napisala je Petra u opisu fotografija. Početkom ove godine Petra je s društvenih mreža izbrisala fotografije sa Sandrom zbog čega su mnogi pomislili kako više nije u vezi s bivšim nogometašem Hajduka. Ovom novom objavom pokazala je kako je njihova ljubavna priča i dalje aktualna. Glumica Petra Kraljev ekskluzivno za Večernji list početkom prošle godine priznala je kako je okončala svoju romansu s bivšim hrvatskim rukometnim reprezentativcem Filipom Ivićem, a potom se otkrilo da sada ljubi bivšeg hajdukovca Sandra Gotala.

Inače, Sandro Gotal, rođen u austrijskom Bregenzu, 2014. potpisao je za Hajduk, a u Splitu je proveo sezonu 2014./2015. i tada je bio najbolji strijelac kluba. U transferu vrijednom 300 tisuća eura otišao u je švicarski St. Gallen. Gotal je sredinom siječnja najavljivan kao novi nogometaš NK Vrapče Zagreb, no taj je transfer ipak propao. Nakon Hajduka, između ostalog, zaigrao je za bjeloruski Brest, gdje ga je vodio legendarni Diego Armando Maradona. U jednom intervju Petra je otkrila kako se rodila ljubav između nje i nogometaša Gotala.

‘‘Dogodilo se tiho, bez velikih najava, ali s puno dubine. Upoznali smo se sasvim slučajno, kroz prijateljstvo, i stvari su se polako krenule slagati. Nije bilo prenaglašeno – sve je teklo prirodno, s puno međusobnog poštovanja i prepoznavanja. Skupa smo već neko vrijeme, ali više smo tipovi koji broje zajedničke trenutke, a ne mjesece‘‘, rekla je i dodala čime ju je nogometaš osvojio. ‘‘Osvojio me time što nije pokušavao ništa osvojiti. Bio je svoj, opušten, i bez onih ‘‘velikih priča‘‘. Plus, ima ukusa i točno zna gdje je granica između fore i pretjerivanja. Nije se trudio glumiti frajera, a opet mu nekako uspijeva. Ima taj neki tihi šarm i pogođen smisao za humor, i tko da tome odoli‘