Od slučajnog susreta do bajkovitog vjenčanja: Ovo je ljubavna priča Andreja i Mije Kramarić

Jedan od ključnih igrača Hrvatske u večerašnjoj utakmici protiv moćnih Portugalaca bit će Andrej Kramarić, od kojeg se očekuje da barem jednom zatrese protivničku mrežu. Na putu do tog cilja najveću podršku pružat će mu supruga Mija, s kojom je napadač Hrvatske i Hoffenheima ove godine dobio drugo dijete.

Bračni par Kramarić upoznao se u jednom zagrebačkom kvartu, a njihova ljubavna priča započela je 2017., godinu dana nakon njegova transfera u Hoffenheim. S obzirom na to da je Mia tada još studirala veterinu, vezu su održavali na daljinu, a nakon što je diplomirala, lijepa doktorica veterine preselila se u Heidelberg gdje su pronašli i zajednički dom.

Par je u Heidelbergu pronašao svoj zajednički dom. - U Njemačkoj nam je stvarno lijepo. Heidelberg je puno manji od Zagreba, ima oko 150 tisuća stanovnika, ali zabave nam ne nedostaje. Grad je čaroban, okružen gustim šumama pa puno vremena provodimo u prirodi ili šećemo uz rijeku Neckar - opisala je Mia njihov život u Njemačkoj.

U ožujku 2021. vjenčali su se u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici na Gornjem gradu, a iste godine u kolovozu na svijet je stigao njihov sinčić Viktor. Za crkveno vjenčanje Mia je odabrala bijelo, elegantno odijelo srpskog dizajnera Mihaila Anušića, koji stoji iza modnog brenda Mihano Momosa kojeg obožavaju sve poznate dame u regiji.

Tri godine kasnije, u svibnju 2024., obitelj se proširila dolaskom kćerkice Eve. Andrej je bio uz suprugu na oba poroda, pokazujući koliko mu je obitelj važna.

Diplomirani ekonomist i nogometaš o svom privatnom životu ne voli pričati previše i puno je razgovorljiviji kada je riječ o njegovim nogometnim pothvatima, ali ipak je jednom prilikom otkrio kako je upoznao svoju odabranicu. - Sretan sam i zadovoljan, zasad sve odlično funkcionira. Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - rekao je Andrej jednom prilikom medijima.

Andrej i Mia danas su jedan od najskladnijih parova hrvatske sportske scene. Iako svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti, poznato je da Mia redovito bodri supruga na utakmicama. Svoje slobodno vrijeme najradije provode u obiteljskom okruženju, a često putuju između Njemačke i Hrvatske kako bi održavali bliske veze s obje obitelji.

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