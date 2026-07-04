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ZVIJEZDA KUMOVA

FOTO Ana Uršula Najev pokazala majku koja živi u Brazilu: Sad je jasno od koga je naslijedila ljepotu

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 07:00

Zvijezda serije 'Kumovi' podijelila je na društvenim mrežama rijetke trenutke s majkom.

Splitska glumica Ana Uršula Najev (29) ovih dana ne krije sreću zbog posjeta najmilijih. Njezina majka Veronika Gomez Morales i polusestra Ariana doputovale su iz Brazila, a glumica je obiteljske trenutke podijelila na društvenim mrežama. Fotografije su privukle veliku pažnju, a pratitelji su se složili da je zvijezda 'Kumova'  ljepotu naslijedila od majke. Mnogi su istaknuli kako 54-godišnja Veronika izgleda iznimno mladoliko.

Veronika Gomez Morales po struci je psihijatrica, a već devet godina živi u São Paulu sa suprugom Sergiom, podrijetlom iz Bolivije, te njihovom kćeri Arianom. Majka i kći iznimno su povezane, a glumica je jednom prilikom, čestitajući majci rođendan, napisala: "Gospođa ima 54 godine, jeste li realni?". Kako je ranije otkrila za medije, Veronika s obitelji aktivno sudjeluje u životu hrvatske zajednice. Redovito posjećuju okupljanja Društva Hrvata "Croacia Sacra Paulistana", koje desetljećima okuplja iseljenike i njihove potomke, čuvajući vezu s domovinom.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Iz prvog braka, osim Ane Uršule, Veronika ima i sina Filipa, koji je odabrao sportsku karijeru. On je bivši profesionalni košarkaš, a danas je uspješan osobni trener te u Splitu vodi vlastitu teretanu. Dok majka i polusestra grade život u Južnoj Americi, a brat i Ana Uršula u Splitu, obitelj koristi svaku priliku za ponovno okupljanje, pokazujući kako ljubav i snažna povezanost ne poznaju granice.

Zvijezda 'Kumova', Ana Uršula Najev: 'Uz nesređenu državu i preskup život čovjek nema vremena ni načina 'poletjeti''
Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
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*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
majka Ana Uršula Najev kumovi showbiz

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