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PODRŠKA

One su tajna snaga vatrenih: Priče o ljubavi, brakovima i obiteljima naših reprezentativaca

SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Ivana Carević
03.07.2026.
u 08:00

Njihove ljubavne priče počele su u školskim klupama, crkvenim zborovima, na fakultetima ili sasvim slučajnim susretima. Danas su upravo supruge i partnerice najveća podrška hrvatskim reprezentativcima na putu prema novom svjetskom uspjehu.

Naša nogometna reprezentacija noćas je u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva igrala s reprezentacijom Portugala, a našim vatrenima najveća podrška stizala je s tribina odakle su ih bodrile njihove supruge i partnerice, djeca te ostali članovi njihovih obitelji. Kao i na svim prethodnim velikim nogometnim natjecanjima našem kapetanu Luki Modriću najveća potpora je supruga Vanja. Vanja Bosnić svog je supruga Luku Modrića upoznala dok je radila u Mamić Sport Agenciji, u vrijeme kada je tada 19-godišnji Luka tek započinjao svoju nogometnu priču u GNK Dinamo Zagreb. Njihov prvi susret dogodio se 2004. godine u jednom zagrebačkom kafiću, no prema priči koju i danas rado prepričavaju, pravi se “klik” dogodio tijekom prvog ozbiljnog telefonskog razgovora. Taj trosatni razgovor bio je dovoljan da Luka svojom osobnošću osvoji Vanju. Zbog brojnih poslovnih i sportskih obaveza dugo su odgađali vjenčanje, ali nakon što je Vanja ostala trudna, u svibnju 2010. godine službeno su postali obitelj Modrić i vjenčali su se kod matičara. Veliko crkveno vjenčanje uslijedilo je nekoliko mjeseci kasnije, u lipnju 2011. godine, u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Uz sina Ivana, Vanja i Luka dobili su i dvije kćeri; Emu i Sofiju, a ponosni otac njihove zajedničke trenutke često dijeli na društvenim mrežama. Luka je više puta izjavio da mu je Vanja bila najveća podrška tijekom odlaska u Englesku i kasnije u Španjolsku.

Izabel i Mateo Kovačić zaljubili su se u crkvi u Župi svetog Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima gdje su se i vjenčali. Kada su se upoznali Mateo je bio ministrant u ovoj crkvi dok je Izabel pjevala u župnom zboru, a u ovoj crkvi su se vjenčali 2017. godine. Par ima dvoje djece, sina Ivana i kći Lunu, a Izabel je poduzetnica i sa svojom sestrom stoji iza modnog brenda Lunilou te promovira zdrav način života, prirodnu kozmetiku i obiteljske vrijednosti. Glasnu podršku s tribina ima i Ivan Perišić koji je poput Matea Kovačića u braku sa svojom srednjoškolskom ljubavi. Ivan i Josipa Perišić danas su jedan od najskladnijih bračnih parova među našim nogometašima, a njihova romansa je započela u splitskoj Ekonomsko-birotehničkoj školi, gdje su sjedili u istoj klupi. Ivan je prve dvije godine redovito pohađao nastavu, no kako su se njegove nogometne obveze povećavale, sve češće je izostajao. Toliko da nije mogao prisustvovati ni maturalnoj zabavi – u to je vrijeme već nastupao za reprezentaciju. Sa samo 17 godina donio je veliku odluku preseliti se u Francusku i zaigrati za drugoligaša Sochaux. Za mladi par to je bilo posebno teško razdoblje, no Josipa je pokazala veliko razumijevanje i pružila mu bezuvjetnu podršku. Njihova ljubavna priča okrunjena je 2012. godine kada su se vjenčali na građanskoj ceremoniji, a iste godine dobili su i prvo dijete, sina Leonarda. Osam godina kasnije, u srpnju 2020., održali su intimno crkveno vjenčanje u crkvi svetog Mihovila u Grohotama na Šolti.  Perišići imaju troje djece – sina Leonarda, kćer Manuelu rođenu 2014. dok je Ivan igrao u Wolfsburg, te najmlađeg sina Luku, koji je obitelj upotpunio u travnju 2022. godine.

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SP 2026 Toronto: Hrvatski reprezentativci s obitelji nakon utakmice
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Duje Ćaleta Car u braku je s diplomiranom pravnicom Adrianom djevojačkog prezimena Đurđević. Vjenčali su se u lipnju 2022. godine u crkvi sv. Ignacija u Dubrovniku, samo godinu dana nakon što su imali i prvo vjenčanje kod matičara. Za ovu prigodu Adriana je odabrala vjenčanicu Matije Vuice, .a za vrhunsku zabavu na Revelinu pobrinuli su se Jole i Petar Grašo. Adriana i Duje imaju sinove Maura i Felipea. Vrataru hrvatske reprezentacije Dominiku Livakoviću najveća podrška je supruga Helena s kojom se vjenčao u Zadru. Samozatajna magistrica industrijskog dizajna koja je javnosti postala poznata tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, godinama se bavila umjetničkim klizanjem kao članica proslavljenog kluba "Zagrebačke pahuljice". Ljubavna priča Dominika i Helene započela je spontano 2017. godine, kada su se upoznali preko zajedničkog prijatelja. Njihov odnos isprva je bio prijateljski, no s vremenom je prerastao u ljubav koja je okrunjena zarukama u proljeće 2021. godine.  Sin Joakim rodio im se šestog siječnja 2024. godine u Zagrebu, a kći Kaja stigla je 12. listopada 2025. Za Andreja Kramarića i doktoricu veterinarske medicine Miju jedan slučajni susret u jednom zagrebačkom kvartu bio je sudbonosan.

Svoju ljubav Andrej i Mia okrunili su brakom u ožujku 2021. godine. Sudbonosno 'da' izrekli su u intimnoj ceremoniji u Starogradskoj vijećnici na zagrebačkom Gornjem gradu. Andrej je nosio klasično crno odijelo, dok je Mia blistala u elegantnoj kratkoj bež haljini s detaljima od čipke. U kolovozu iste godine stigao im je najljepši dar - sinčić Viktor. Obiteljska sreća postala je potpuna. U svibnju 2022. godine, par je organizirao i crkveno vjenčanje u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, a istog dana krstili su i malenog Viktora, a početkom 2024. su dobili kći Evu. Mario i Marija Pašalić poznati su po tome što svoju intimu vješto čuvaju od javnosti. Njihova ljubavna priča započela je 2014., a okrunjena je brakom pet godina kasnije na Čiovu. Svadbeno slavlje bilo je posebno - nakon crkvenog obreda, gosti su se ukrcali na jedrenjak gdje se slavilo do kasno u noć i par ima dva sina Josipa i Luku.  Ante Budimir je sa suprugom Monikom u braku od 2019. godine. Monika je rođena u Vukovaru, a par se upoznao u Velikoj Gorici i imaju četvero djece, tri sina i jednu kćer. Nikola i Ana Vlašić vjenčali su se u svibnju 2021. godine u crkvi Sv. Lovre u Splitu, a prije braka u vezi su bili pet godina i par ima sina i kćer. Srce Joška Gvardiola osvojila je Lu, lijepa studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu kojoj je stoper Manchester Cityja pohrlio u zagrljaj nakon utakmice u Torontu kada je reprezentacija igrala protiv Paname. Petar Musa bio je junak utakmice koju smo igrali s Engleskom, a nakon utakmice fotoreporteri su zabilježili emotivan susret s partnericom Laurom s kojom ima dvoje djece. 
Ključne riječi
showbiz Adriana Ćaleta - Car Vanja Modrić Izabel Kovačić Mateo Kovačić Joško Gvardiol

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