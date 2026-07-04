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ZGROZILA MNOGE

Bizaran trend na TikToku! Ljudi koji nikada ne skidaju satove pokazuju kako im izgledaju ruke: Moraš to i očistiti, to su gljivice

Foto: TikTok
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 17:00

Iako su mnogi sportaši u komentarima izrazili razumijevanje i, potaknuti njezinim videom, podijelili vlastita iskustva, dobar dio publike bio je šokiran, pa čak i zgrožen. Praktična pitanja dominirala su raspravom, a najviše pažnje privukao je komentar: "Kako ga puniš?", aludirajući na to da sat očito nikad ne napušta njezinu ruku

Na TikToku se pojavio bizaran trend u kojem korisnici s ponosom pokazuju svoje ekstremne tragove od satova, a jedna objava posebno se istaknula. "Tvrdim da imam najgori trag od sata na ovoj aplikaciji", samouvjereno izjavljuje mlada plavokosa žena na početku svog popularnog TikTok videa. Riječ je o Andi VanMeter, atletičarki koja se natječe za sveučilište Florida Atlantic, a njezina objava brzo je privukla pažnju više od 250 tisuća gledatelja. U videu objašnjava kako svoj sportski sat nikada ne skida - s njim trči, spava, tušira se i sunča.

@andi.renay2 No comp. I have the worst running watch tan line #yay #xc #crosscountry #marathon #halfmarathon #training #distance #run #Running #runner #runnerthings #Vlog #runvlog #longrun #easyrun #runwithme #athlete #d1 #college #track #trackandfield #gym #workout #longrun #watchtan #tanline #summer ♬ original sound - Andi VanMeter

Kada je napokon skinula sat s lijeve ruke, otkrila je dramatičan prizor: savršeno bijeli obris sata i remena na njezinoj preplanuloj koži. Razlika u boji toliko je izražena da se trag vidi i s veće udaljenosti. Andi je zaključila kako je njezin "trkački trag" vjerojatno postao trajan i izazvala druge korisnike da pokažu može li se itko mjeriti s njom, sumnjajući da postoji gori primjer.

Iako su mnogi sportaši u komentarima izrazili razumijevanje i, potaknuti njezinim videom, podijelili vlastita iskustva, dobar dio publike bio je šokiran, pa čak i zgrožen. Praktična pitanja dominirala su raspravom, a najviše pažnje privukao je komentar: "Kako ga puniš?", aludirajući na to da sat očito nikad ne napušta njezinu ruku. Drugi su bili zabrinuti za higijenu. "Moraš to i očistiti", poručio joj je jedan korisnik u komentaru s više od tri tisuće lajkova, dok su se neki šalili na račun neugodnog mirisa ili čak nagađali da se radi o gljivicama. Bilo je i onih koji su izrazili zabrinutost zbog toga što sat djeluje prečvrsto stegnut, no Andi je svojim ležernim pristupom pokazala da je na svoj sportski suvenir ponosna.

*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
sport Sat trend Tik Tok showbiz

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