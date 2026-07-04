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SJEĆATE LI SE NJE?

FOTO Bila je najpoznatija zvijezda filmova za odrasle, a evo kako danas izgleda bez filtera i photoshopa

Foto: Profimedia
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 12:00

Jameson leži u krevetu, gledajući izravno u kameru s neutralnim izrazom lica. Njezina plava kosa svezana je u visoku, neurednu punđu velikom gumicom leopard uzorka. Na sebi ima tanku majicu s cvjetnim uzorkom, a na licu i dekolteu jasno su vidljive pjegice, dok do izražaja dolaze i njezine brojne tetovaže na ramenima

Jenna Jameson, nekadašnja 'kraljica filmova za odrasle', iznenadila je svoje pratitelje objavom sirove i neuređene fotografije na Instagramu. Na fotografiji, snimljenoj izbliza u visokom kutu, Jameson leži u krevetu, gledajući izravno u kameru s neutralnim izrazom lica. Njezina plava kosa svezana je u visoku, neurednu punđu velikom gumicom leopard uzorka. Na sebi ima tanku majicu s cvjetnim uzorkom, a na licu i dekolteu jasno su vidljive pjegice, dok do izražaja dolaze i njezine brojne tetovaže na ramenima. U opisu je kratko i jasno poručila: 'Bez filtera, kao protuteža mojoj apsolutnoj ljubavi prema uređivanju fotografija'.

Ova objava nije samo još jedan selfie u nizu, već se čini kao snažna poruka koja se poklapa s njezinim nedavnim životnim preokretom. Jameson, koja je izgradila carstvo kao jedna od najpoznatijih zvijezda industrije za odrasle i kasnije kao uspješna poslovna žena, posljednjih se godina suočava s velikim izazovima. Njezina javna borba s misterioznom bolešću koja ju je 2022. godine privremeno ostavila nepokretnom te turbulentan privatni život koji je kulminirao razvodom od supruge Jessi Lawless u veljači 2025., potaknuli su je na duboku introspekciju.

Nakon razlaza, Jameson je javno objavila svoj povratak kršćanskoj vjeri, govoreći o putu 'rasta i iskupljenja'. Stoga njezina odluka da pokaže svoje pravo lice, bez digitalnih poboljšanja, djeluje kao simboličan korak na tom putu prema prihvaćanju sebe i novom početku. Ovim potezom pridružila se i sve većem broju poznatih osoba koje na društvenim mrežama promoviraju prirodan izgled, suprotstavljajući se nerealnim standardima ljepote.

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Reakcija njezinih pratitelja bila je gotovo jednoglasno pozitivna i puna podrške. Umjesto kritika, komentari ispod objave ispunjeni su riječima divljenja za njezinu prirodnu ljepotu i hrabrost da se pokaže u tako ranjivom i iskrenom izdanju. Obožavatelji su pohvalili njezin izgled, ali i poruku koju šalje. Poruke poput 'Tvoja najbolja fotografija do sada', 'Apsolutno prekrasna' i 'Božje stvorenje u tvojoj čistoj, prirodnoj slavi' samo su neke od stotina reakcija. Jedan je pratitelj istaknuo: 'Prema mom mišljenju, nitko nije niti će ikada biti tako sladak, lijep, seksi i dobar kao ti', dok je drugi napisao: 'Tako predivna kraljica generacije X. Činiš nas ponosnima'. Ovakva podrška pokazuje da publika cijeni iskrenost i žudi za stvarnijim prikazima života na društvenim mrežama.

*uz pomoć AI-a

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Ključne riječi
glumica filmovi za odrasle jenna jameson showbiz

Komentara 2

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Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
12:23 04.07.2026.

Svatko tko padne na dno spozna neke stvari koje su temelj zivota.. sretno u preobracenju

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