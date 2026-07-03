Thompson se javio nakon poraza Hrvatske i podijelio znakovite stihove

Još uvijek se nisu slegli dojmovi nakon poraza naše reprezentacije od Portugala na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Podršku su vatrenima pružile brojne poznate osobe, a među njima i Marko Perković Thompson. Glazbenik je na Facebooku podijelio svoju pjesmu "Zapali vatru", i napisao stihove:

"...Digni se kad padneš,

rođen si za let,

rođen da se boriš,

da bolji bude svijet.

Vikni da si spreman,

vikni da si jak,

anđeo će bijeli

potjerati mrak.

Ti si ratnik svjetla,

u borbi protiv zla,

prekrsti se, pomoli

i ne boj se ničega.

Jesi li u sebi odlučan i čvrst,

jesi li u sebi slobodan i čist?

Digni se kad padneš,

u tebi je snaga, u tebi je Krist..."

Objava je u vrlo kratkom roku prikupila velik broj reakcija, a brojni navijači u komentarima su zahvalili pjevaču na riječima podrške te poručili kako su ponosni na hrvatsku reprezentaciju unatoč porazu. Podsjetimo, Thompson će sutra nastupiti na velikom koncertu na stadionu Inkera u Zaprešiću. Glavna poruka organizatora posjetiteljima je da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za njihove automobile. Svi koji na koncert dolaze osobnim vozilom obvezni su koristiti parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je organiziran besplatan autobusni prijevoz do stadiona. Zaprešić je već danima u znaku Thompsona. U prodaju su puštene i Thompsonove majice s danom i mjestom održavanja koncerta.

Koncert Marka Perkovića Thompsona održan na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja 2025. godine od danas je dostupan kao službeno live izdanje na 3 CD-a. S čak 504.027 posjetitelja koncert će ostati zapamćen kao najposjećeniji koncert u povijesti Hrvatske, ali i kao događaj koji je postavio svjetski rekord po broju prodanih ulaznica za jedan koncert.

Album je već u pretprodaji izazvao velik interes publike, dok je na digitalnim platformama u samo mjesec dana ostvario 2,5 milijuna streamova. CD izdanje, dostupno na Croatia Records Webshopu, donosi kompletan audio zapis koncerta, a u pripremi je i Blu-ray i DVD te četverostruko vinilno izdanje koje će dodatno zaokružiti audio-vizualni doživljaj ovog jedinstvenog događaja.

Naziv albuma, 504.027, inspiriran je upravo brojem posjetitelja koji je zabilježio službeni brojač na koncertu. Izdanje donosi 31 pjesmu izvedenu uživo, uz poseban dodatak, Thompsonove izjave o albumu Hodočasnik te dojmove nakon održanog povijesnog koncerta.