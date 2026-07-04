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DIRLJIVO

Nina Badrić objavila fotografiju s Lukom Modrićem i napisala mu emotivnu poruku koja je ganula mnoge

Beograd: Promocija novog albuma Nine Badrić "Ljudi moji", kao i najava predstojećih koncerata u Sava centru
Foto: Antonio Ahel
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 10:56

Prošle godine u lipnju pjevačica je bila na krštenju kćeri vatrenog Matea Kovačića i tada je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s Mateom Kovačićem i Lukom Modrićem. Tom prilikom otkrila je i javnosti nepoznati detalj o našim nogometnim reprezentativcima.

Hrvatska nogometna reprezentacija u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva nije se uspjela izboriti za prolazak dalje. Nakon utakmice u kojoj su vatreni izgubili od reprezentacije Portugala riječi utjehe im stižu od navijača, a posebne riječi divljenja mnogi su uputili Luki Modriću. Među njima je i pjevačica Nina Badrić koja je na Instagramu objavila fotografiju s kapetanom naše nogometne reprezentacije te mu je napisala dirljivu poruku koja je ganula mnoge. 

"Nije lako postati najbolji na Svijetu. I biti legenda za života. Još teže se na prvom mjestu održati čitavu karijeru. A najteže je kroz sve najveće uspjehe ostati onaj isti skromni dječak iskrenog osmijeha. Dok drugi broje golove, Luka Modrić ostavlja trag u srcima. Maestro, kapa dolje i hvala ti za sve", napisala je Nina. Prošle godine u lipnju pjevačica je bila na krštenju kćeri vatrenog Matea Kovačića i tada je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s Mateom i Lukom. Tom prilikom otkrila je i javnosti nepoznati detalj o našim nogometnim reprezentativcima. 

"Danas smo krstili jednu malu Lunu. Predivan dan i divni ljudi. Sretna sam što sam danas bila tu. Sa našim posebnim ljudima i njihovim još posebnijim ženama koje su najveća potpora i stup ovim momcima", započela je Nina emotivnu objavu istaknuvši važnost supruga nogometaša, a potom je odlučila s javnošću podijeliti nešto što je dugo čuvala o našim zvijezdama. "Moram nešto reći....kada god bih tražila pomoć za one ljude koji su bolesni, koji su na rubu i koji nemaju za život, okrenula bih broj Modrića ili Kovačića. Svaki put bi rekli.. ma samo reci, koliko god treba tu smo…Pomogli su i pomažu svima", svjesno je 'prekršila' želju za diskrecijom naših reprezentativaca Nina: "Znam da će se sada naljutiti na mene što ovo pišem jer nikad ne žele da se zna, ali nek‘ se zna! Volim jako ove dečke - poručila je pjevačica.

FOTO Vatrene na tribini tješile obitelji: Modrić s djecom, Stanišić ljubio suprugu
Beograd: Promocija novog albuma Nine Badrić "Ljudi moji", kao i najava predstojećih koncerata u Sava centru
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Ključne riječi
showbiz Luka Modrić Nina Badrić

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