Ipak kraj! Nakon dugo nagađanja, Jennifer Lopez potvrila prekid s dugogodišnjim zaručnikom

Iako su pjevačica Jennifer Lopez (51) i njezin zaručnik Alex Rodriguez (45) opovrgavali glasine da su raskinuli zaruke, Lopez se u više navrata pojavila bez prstena vrijednog 11.5 mil. kuna kojeg je dobila u ožujku 2019. godine.

No, čini se kako su odlučili glasinama stati na kraj i riješiti to s javnost jednom zauvijek. Jennifer Lopez i Alex Rodriguez jutros su potvrdili prekid zaruka i njihove ljubavi, i to zajedničkom izjavom.

"Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se što ćemo svoje prijateljstvo nastaviti i dalje. Nastavit ćemo surađivati ​​i podržavati jedni druge na našim zajedničkim poslovima i projektima. Želimo najbolje jedni drugima i našoj djeci. Iz poštovanja prema njima, jedini komentar koji možemo reći je hvala svima koji su uputili lijepe riječi i podršku", kazali su za Today Show.

Glasine su počele kružiti prije mjesec dana, no izvori bliski paru kazali su kako pokušavaju raditi na svojoj vezi i riješiti probleme. A zbog toga je i Alex odletio do Jennifer dok je ona bila na snimanju filma 'Shotgun Wedding' u Dominikanskoj Republici.

"Imaju teško razdoblje, ali nisu prekinuli", rekao je nedavno izvor blizak paru za strane medije. "Ona radi u Dominikanskoj Republici, a on u Miamiju, pa se teško uspijevaju vidjeti", dodao je izvor. Kasnije su slično potvrdili pjevačica i bivši sportaš. " Sva su izvješća netočna. Radimo na nekim stvarima", rekli su u zajedničkoj izjavi tada.

Podsjetimo, Lopez i Rodriguez postali su par prije gotovo četiri godine i upravo su prošle godine kupili kuću u Miamiju vrijednu 40 milijuna dolara.

