FOTO Mitch iz 'Baywatcha' viđen u javnosti prvi put nakon dugo vremena, samo rijetki bi ga prepoznali na novim fotkama

Glumac David Hasselhoff snimljen je u rijetkom izlasku sa suprugom Hayley Roberts tijekom pješačenja u Calabasasu u Kaliforniji. Legendarna zvijezda serije "Spasilačka služba", koja sada ima 73 godine, i 45-godišnja manekenka viđeni su u ponedjeljak u opuštenom izdanju. Hasselhoff je za boravak u prirodi odabrao udobnu bijelu majicu, široki donji dio trenirke i šiltericu kako bi se zaštitio od sunca, a pri kretanju terenom koristio je štapove za planinarenje.

Roberts se modno uskladila s njim u jednostavnoj bijeloj majici, tirkiznoj kapi i crnim tajicama. Ovo je rijetko pojavljivanje Hasselhoffa u javnosti nakon što je u svibnju 2025. otkrio da je morao na operaciju koljena. Tada je snimljen u invalidskim kolicima u zračnoj luci u Los Angelesu, gdje je otežano hodao uz suprugu i priznao fotografima da trpi velike bolove. Unatoč zdravstvenim problemima, glumac je bio dobro raspoložen, a njegov glasnogovornik kasnije je potvrdio za Us Weekly da je bila riječ o zamjeni koljena.

Hasselhoff se zadnji put oglasio na Instagramu u studenom 2025. godine, promovirajući videoigru "SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide". Na fotografiji je nasmiješen pozirao uz igru "Baywatch". Prošlog je mjeseca Roberts podijelila video na kojem njezin suprug uživa u doručku i pogledu u luksuznom odmaralištu. U međuvremenu, kultna serija "Spasilačka služba" dobiva novi reboot sa zvjezdanom postavom koju čine Brooks Nader, Livvy Dunne i Shay Mitchell.

Glumice su već viđene na setu u prepoznatljivim crvenim kupaćim kostimima. Izvor za Page Six otkrio je da ekipa surađuje s iskusnim spasiocima kako bi usavršili tehnike, uključujući i čuveno usporeno trčanje po pijesku. "Jako su uzbuđene zbog zajedničkog rada i donose energiju Sports Illustrateda izravno na plažu", dodao je izvor o Nader (29) i Dunne (23). Podsjetimo, Hasselhoff je u originalnoj seriji, koja se emitirala od 1989. do 2000. godine, tumačio glavnu ulogu Mitcha Buchannona.