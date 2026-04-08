Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila od čega živi na Mallorci: 'Od dobrih ljudi, glazbe i događanja'

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Monika, tridesetdvogodišnjakinja je koja je zagrebačku adresu zamijenila sunčanom Palma de Mallorcom. Kako piše RTL.hr, za Moniku preseljenje u Španjolsku nije bila nagla odluka, već, kako sama kaže, ispunjenje "tihe, ali uporne čežnje duše da raste".

Oduvijek je osjećala da život nudi više i da se prava promjena događa izlaskom iz zone komfora. Nakon završetka školovanja, skupila je hrabrost i povjerovala sebi, a prilika za posao u globalnoj travel-tech kompaniji stigla je kao potvrda da je na pravom putu. Danas živi život koji je svjesno odabrala, ispunjen suncem, morem i španjolskom lakoćom življenja. "Svaki dan osjećam duboku zahvalnost što živim život koji sam svjesno odabrala", ističe Monika, koja je i otkrila od čega živi. "Bavim se digitalnim marketingom, a živim od dobrih ljudi, mora, glazbe, događanja...", napisala je na društvenim mrežama.

Bivši predsjednik Stjepan Mesić (91) nakon dugo vremena pojavio se u javnosti, evo gdje je bio

Njezin dan na Balearima započinje aktivno – redovitim treninzima i tenisom, nakon čega slijedi mali ritual doručka u beach baru, uvijek uz pogled na more. Poslovni život joj je sve samo ne monoton; snima reklame, surađuje s hotelima i bavi se dizajnom interijera luksuznih vila. Važno joj je da je posao mentalno stimulira i da ga istinski voli. Poslijepodneva su rezervirana za skrivene plaže, a večeri za živahne tapas barove i ulične svirke koje ispunjavaju ulice Palme. Nedavno je svom avanturističkom duhu dodala još jednu vještinu – stekla je certifikat za ronjenje s bocom, spremna istraživati podmorja na svojim budućim putovanjima.

Kada govori o idealnom partneru, Monika na prvo mjesto stavlja prijateljstvo i duboku povezanost. Nakon iskustva iz prošle veze, shvatila je da joj je najvažnije pronaći nekoga tko će joj biti najbolji prijatelj i srodna duša. Monika vrlo otvoreno govori i o osobinama koje je odbijaju kod muškaraca. Na vrhu popisa 'crvenih zastava' nalaze se narcisoidne osobe i, kako kaže, "dječaci koji još uvijek nisu riješili svoje probleme". Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje.