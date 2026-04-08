UŽIVA U ŽIVOTU

Monika iz 'Gospodina Savršenog' otkrila od čega živi na Mallorci: 'Od dobrih ljudi, glazbe i događanja'

Oduvijek je osjećala da život nudi više i da se prava promjena događa izlaskom iz zone komfora. Nakon završetka školovanja, skupila je hrabrost i povjerovala sebi, a prilika za posao u globalnoj travel-tech kompaniji stigla je kao potvrda da je na pravom putu

Kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Monika, tridesetdvogodišnjakinja je koja je zagrebačku adresu zamijenila sunčanom Palma de Mallorcom. Kako piše RTL.hr, za Moniku preseljenje u Španjolsku nije bila nagla odluka, već, kako sama kaže, ispunjenje "tihe, ali uporne čežnje duše da raste".

Oduvijek je osjećala da život nudi više i da se prava promjena događa izlaskom iz zone komfora. Nakon završetka školovanja, skupila je hrabrost i povjerovala sebi, a prilika za posao u globalnoj travel-tech kompaniji stigla je kao potvrda da je na pravom putu. Danas živi život koji je svjesno odabrala, ispunjen suncem, morem i španjolskom lakoćom življenja. "Svaki dan osjećam duboku zahvalnost što živim život koji sam svjesno odabrala", ističe Monika, koja je i otkrila od čega živi.  "Bavim se digitalnim marketingom, a živim od dobrih ljudi, mora, glazbe, događanja...", napisala je na društvenim mrežama.

Njezin dan na Balearima započinje aktivno – redovitim treninzima i tenisom, nakon čega slijedi mali ritual doručka u beach baru, uvijek uz pogled na more. Poslovni život joj je sve samo ne monoton; snima reklame, surađuje s hotelima i bavi se dizajnom interijera luksuznih vila. Važno joj je da je posao mentalno stimulira i da ga istinski voli. Poslijepodneva su rezervirana za skrivene plaže, a večeri za živahne tapas barove i ulične svirke koje ispunjavaju ulice Palme. Nedavno je svom avanturističkom duhu dodala još jednu vještinu – stekla je certifikat za ronjenje s bocom, spremna istraživati podmorja na svojim budućim putovanjima.

Kada govori o idealnom partneru, Monika na prvo mjesto stavlja prijateljstvo i duboku povezanost. Nakon iskustva iz prošle veze, shvatila je da joj je najvažnije pronaći nekoga tko će joj biti najbolji prijatelj i srodna duša. Monika vrlo otvoreno govori i o osobinama koje je odbijaju kod muškaraca. Na vrhu popisa 'crvenih zastava' nalaze se narcisoidne osobe i, kako kaže, "dječaci koji još uvijek nisu riješili svoje probleme". Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje.

SX
sudbina x
06:57 08.04.2026.

Dobro živi od suncanja tabana...

CO
CommonSense
06:30 08.04.2026.

"Bavim se digitalnim marketingom, a živim od dobrih ljudi, mora, glazbe, događanja..." dakle onlyfans 🤣

NO
Normalniživot
06:52 08.04.2026.

Čemu pisati ovim stvarima kao o ljudima? I onda novinari prozivaju nekoga za diskriminaciju žena? Prestanite vrijeđati žene pišući o ovome kao o ženama.

književna preporuka miljenka jergovića

Važna knjiga u opusu velikoga njujorškog romanopisca za dobar početak jednoga novog hrvatskog nakladnika knjiga

Hoće li Telegram izdavaštvo opstati, ne zna se. Hoće, ukoliko njegovi vlasnici ne budu očekivali veći poslovni učinak od pozitivne nule i ukoliko još nekoliko godina budu ulagali tvrtkin novac u objavljivanje knjiga. Ali čak i ako se razočaraju u izdavanje knjiga - kao što se većina novih nakladnika ubrzo razočara - ostat će upamćeno da su u vrlo dobrom prijevodu Mirne Čubranić objavili ovu Austerovu knjigu

