FOTO Ovo je taj trenutak! Kralj Charles prekršio je protokol ovom gestom upućenoj unuci Charlotte

Britanska kraljevska obitelj proteklog se vikenda okupila na tradicionalnoj uskrsnoj misi ispred kapela svetog Jurja, a iako je događaj protekao u znaku formalne ceremonije, 77-godišnji Charles III. nije skrivao emocije. Posebno je raznježio okupljene nježnom gestom upućenom unuci, princezi Charlotte. Neposredno prije ulaska u kapelu, kralj je zastao, uputio joj osmijeh i blago joj položio ruku na rame. Taj spontan i topao trenutak odmah je privukao pažnju prisutnih i fotografa, otkrivši njegovu bliskost s obitelji unatoč brojnim obvezama i nedavnim zdravstvenim izazovima. Ubrzo nakon toga ušao je u crkvu, dok su za njim pristizali Camilla, princ William, Catherine, princeza od Walesa te njihovi sinovi, princ George i princ Louis. Unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu, kralj je bio dobro raspoložen te je srdačno pozdravljao okupljene građane. On i Camilla stigli su državnim Bentleyjem, dok su ostali viši članovi obitelji, predvođeni Williamom i Kate, došli pješice iz dvoraca Windsor. Kraljica Camilla pritom je posebno zablistala u elegantnoj crvenoj haljini od krep vune, koju potpisuje Fiona Clare, ukrašenoj brošem koji je nekoć pripadao Elizabeta II.

Mlada princeza Charlotte oduševila je okupljene vedrim mahanjem, odjevena u kaput i haljinu u nijansi devine dlake s baršunastim detaljima, dok je njezin mlađi brat Louis samouvjereno koračao uz nju.

Foto: Profimedia

Nakon ove epizode 'Nedjeljom u 2' reakcije pljušte kao nikada do sad: 'Stanković još samo nije intervjuirao Babu Vangu'

U svečanoj povorci sudjelovali su i princeza Anne sa suprugom te Edwardom, vojvoda od Edinburgha sa sinom Jamesom. Posebnu pozornost privukla je i obitelj Petera Phillipsa, koji je stigao sa zaručnicom Harriet Sperling, svojim kćerima te njezinom kćeri Georginom, koja im se prvi put pridružila na ovakvom događaju. S druge strane, princ Andrew te princeze Beatrice i Eugenie ove su godine izostali. Iako su ranijih godina sudjelovali, ovoga su puta, u dogovoru s kraljem, odlučili preskočiti okupljanje, a kao razlog navode se okolnosti i javni pritisak povezani s prijašnjim kontroverzama. Ovogodišnje uskrsno okupljanje imalo je i dodatnu simboliku, prošle godine izostali su princ i princeza od Walesa zbog Kateina liječenja, pa je njihov povratak izazvao veliko zanimanje i oduševljenje javnosti.