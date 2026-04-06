Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO BI REKAO...

FOTO Ovo je taj trenutak! Kralj Charles prekršio je protokol ovom gestom upućenoj unuci Charlotte

Foto: Profimedia
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
06.04.2026.
u 16:00

Charles III. prekršio je protokol tako što je unuku Charlotte dodirnuo pri ulasku u crkvu.

Britanska kraljevska obitelj proteklog se vikenda okupila na tradicionalnoj uskrsnoj misi ispred kapela svetog Jurja, a iako je događaj protekao u znaku formalne ceremonije, 77-godišnji Charles III. nije skrivao emocije. Posebno je raznježio okupljene nježnom gestom upućenom unuci, princezi Charlotte. Neposredno prije ulaska u kapelu, kralj je zastao, uputio joj osmijeh i blago joj položio ruku na rame. Taj spontan i topao trenutak odmah je privukao pažnju prisutnih i fotografa, otkrivši njegovu bliskost s obitelji unatoč brojnim obvezama i nedavnim zdravstvenim izazovima. Ubrzo nakon toga ušao je u crkvu, dok su za njim pristizali Camilla, princ William, Catherine, princeza od Walesa te njihovi sinovi, princ George i princ Louis. Unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu, kralj je bio dobro raspoložen te je srdačno pozdravljao okupljene građane. On i Camilla stigli su državnim Bentleyjem, dok su ostali viši članovi obitelji, predvođeni Williamom i Kate, došli pješice iz dvoraca Windsor. Kraljica Camilla pritom je posebno zablistala u elegantnoj crvenoj haljini od krep vune, koju potpisuje Fiona Clare, ukrašenoj brošem koji je nekoć pripadao Elizabeta II.

Mlada princeza Charlotte oduševila je okupljene vedrim mahanjem, odjevena u kaput i haljinu u nijansi devine dlake s baršunastim detaljima, dok je njezin mlađi brat Louis samouvjereno koračao uz nju.

U svečanoj povorci sudjelovali su i princeza Anne sa suprugom te Edwardom, vojvoda od Edinburgha sa sinom Jamesom. Posebnu pozornost privukla je i obitelj Petera Phillipsa, koji je stigao sa zaručnicom Harriet Sperling, svojim kćerima te njezinom kćeri Georginom, koja im se prvi put pridružila na ovakvom događaju. S druge strane, princ Andrew te princeze Beatrice i Eugenie ove su godine izostali. Iako su ranijih godina sudjelovali, ovoga su puta, u dogovoru s kraljem, odlučili preskočiti okupljanje, a kao razlog navode se okolnosti i javni pritisak povezani s prijašnjim kontroverzama. Ovogodišnje uskrsno okupljanje imalo je i dodatnu simboliku, prošle godine izostali su princ i princeza od Walesa zbog Kateina liječenja, pa je njihov povratak izazvao veliko zanimanje i oduševljenje javnosti.
Ključne riječi
Kralj Charles III princ william Kate Middleton Princeza Charlotte Kralj Charles showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!