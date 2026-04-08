Adastra slavi 20 godina koncertom u zagrebačkom klubu Boogaloo

Grupa Adastra će 21. svibnja 2026. održati veliki rođendanski koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo, koji će ujedno biti i ekskluzivna promocija novog albuma ADASTRA XX.

Publiku očekuje presjek karijere kroz najveće hitove koji su obilježili dva desetljeća rada, kao i premijerna izvedba novih pjesama s nadolazećeg izdanja, uz energičan nastup i atmosferu po kojoj je bend prepoznatljiv. Na koncertu će uz Adastru nastupiti i posebni gosti.

Ulaznice za koncert mogu se kupiti u sustavu Entrio.

Grupa Adastra je jedan od socijalno i društveno najangažiranijih bendova u Hrvatskoj. Sa svojom pjesmom "Surovi grade" posvećenu tragično stradalom Luki Ritzu, inicirala je niz koncerata protiv nasilja među mladima iz kojih je iznjedrila Državna Nagrada i grada Grada Zagreba "Luka Ritz". Grupa Adastra dan danas djeluje kroz Društvo Zvuk svjetlosti i nastavlja rad na području prevencije nasilja među mladima kroz koncerte. Također je inicirala prvi koncert za beskućnike Zagreba te Talent show u Centru Dugave (tzv. popravni dom Dugave).

Također, prepoznatljivi po spoju snažnog zvuka, iskrenih tekstova i izražajne energije, Adastra se singlom "Neka" koji je već sada visoko u nacionalnoj HR TOP listi, nastavlja afirmirati kao jedna od najvažnijih snaga domaće hrvatske rock scene. Pjesmu "Neka" bend će izvesti uživo na Zagrebačkom festivalu, gdje će je prvi put predstaviti publici u koncertnom okruženju.

Pozitivna, snažna i brza rock pjesma „Neka“ donosi duboko osobno svjedočanstvo frontmena Jerka Marića. Inspirirana uskrsnućem Isusa Krista i njegovim osobnim duhovnim iskustvom, pjesma slavi odluku da se Isusa slijedi – energično, nepokolebljivo i bez obzira na osude, nerazumijevanje ili etiketu „ludosti“ koju okolina može dodijeliti.

Jerko Marić o pjesmi kaže: „‘Neka’ je moj glasni i čvrsti "da" Isusu usred svjetovne buke i prolaznog sjaja. Neka mi cijeli svijet sudi, neka me proglase ludim - Njega se odreći neću.“

Glazbu, tekst i produkciju pjesme potpisuje Jerko (Jeronim Marić), aranžman Alen Opačić Hrvat (gitarist), Mladen Mitrović (bubnjar) i Petar Kontrec (basist), a video produkciju Alom studio Zagreb.

