Pjevačica šokirala priznanjem: 'Izgubila sam nevinost u 30-ima, čekala sam da osvojim Grammy'

Američka pjevačica Melissa Viviane Jefferson, svima poznatija kao Lizzo otkrila je kako je prvi seksualni odnos imala tek u tridesetima, ispunivši tako obećanje koje je dala sama sebi još dva desetljeća prije. Naime, pjevačica danas ima 37 godina, a priznala je kako je odlučila da neće spavati ni s kim dok ne osvojih prestižnu glazbenu nagradu Grammy. "Kad sam bila mlađa, obećala sam si da neću spavati ni s kim dok ne osvojim Grammy", otkrila je u podcastu Friends Keep Secrets, iznenadivši voditelje Bennyja Blanca, Lila Dickyja i Kristina Batalucca. Lizzo je svoje prve Grammyje osvojila 2020. godine, kada je kući odnijela čak tri nagrade: za najbolju pop solo izvedbu za pjesmu "Truth Hurts", za najbolji urbani suvremeni album "Cuz I Love You" te za najbolju tradicionalnu R&B izvedbu za pjesmu "Jerome". Iako to obećanje nije ispunila iste večeri nakon dodjele nagrada, dogodilo se nedugo poslije.

Prije nego što je dočekala taj trenutak, pjevačica je dugo skrivala istinu o tome. "Dugo sam lagala o tome", priznala je. "Osjećam kao da mi je pao kamen sa srca." Prisjetila se i neugodnog trenutka s prijateljicama dok je studirala na Sveučilištu u Houstonu. "Jedne večeri družile smo se samo cure i u jednom trenutku netko je pitao: 'Čekaj, Lizzo, jesi li ti djevica?' Sjećam se da sam odmah rekla: 'Nisam!' Bilo mi je tako neugodno. Dodala sam: 'Obožavam dečke...' i ta me priča pratila neko vrijeme", ispričala je.

Lizzo za sebe kaže da je "kasno procvjetala", otkrivši da se prvi put poljubila tek s 21 godinom. Objasnila je da je razlog tomu bila vjera. "Kao tinejdžeri u mojoj crkvi, svi smo se zavjetovali da nećemo ništa raditi prije braka. A onda me jednostavno postalo jako strah. Osim toga, nitko me nije ni htio poljubiti", rekla je. Kad se to napokon dogodilo, iskustvo je, kako kaže, bilo "užasno". "Zapravo sam bila jako uzrujana zbog toga", povjerila se. "Bilo je to za Novu godinu i on mi je taj poljubac na neki način nametnuo. Bila sam bijesna i mislila sam si: 'Uništen mi je prvi poljubac.' Baš sam bila ljuta." Pjevačica je od 2021. godine u vezi s komičarom Mykeom Wrightom. Upoznali su se još 2016. godine, kada su zajedno vodili MTV-jevu glazbenu emisiju Wonderland, no tada se, kako kaže, među njima ništa nije dogodilo.