Hollywoodska imena ponovno snimaju u Baranjii, među njima i zvijezda "Slagalice strave"

U slavonskom mjestu Čeminac započelo je snimanje trilera „Ethernal Echo“ koji će tijekom sljedećih tjedana baranjske lokacije pretvoriti u prave filmske kulise. Film režira Boris Wolffgardt, dok produkciju potpisuje hrvatski redatelj, glumac i producent Vjekoslav Katušin, osnivač produkcijske kuće Dream Team Pictures. Projekt predvodi snažna glumačka postava na čelu s Costasom Mandylorom, široj publici poznatim po ulogama u najpoznatijem horor serijalu „Slagalica strave“, uz Rebeccu Hanser, dobitnicu prestižne BAFTA nagrade za Netflixovu hit seriju „The Witcher“ te Chrisa Mossa. Glumačkoj ekipi pridružit će se i mladi glumac Emin Račić, a u jednoj od uloga pojavljuje se i Katušin.Radnja prati dvoje istražitelja paranormalnog koji dolaze u izoliranu vilu usred šume kako bi razotkrili navodno ukletstvo, no ubrzo se nađu zarobljeni u vremenskoj petlji u kojoj svaka noć završava nasilnom smrću, a svaki novi dan počinje ispočetka.

Kako ističe redatelj Boris Wolffgardt, Ethernal Echo istražuje granice percepcije stvarnosti i ljudske psihe kroz priču o vremenskoj petlji i suočavanju s traumom. Razvoj događaja dodatno produbljuje napetost, dok zagonetne poruke u ogledalima otkrivaju priču zaboravljenog dječaka čija prošlost skriva ključ izlaza iz začaranog kruga. „Riječ je o intenzivnom i atmosferičnom filmu koji publiku uvlači u svijet gdje ništa nije onako kako se čini“, dodaje Wolffgardt.Katušin naglašava važnost ovakvih projekata za regiju: „Ovo je još jedan projekt kojim Slavoniju i Baranju pozicioniramo kao sve važniju filmsku destinaciju. Ponosni smo što u naš kraj ponovno dovodimo brojne vrhunske profesionalce.“Podsjetimo, Katušin iza sebe ima niz međunarodnih projekata snimanih u Slavoniji i Baranji, među kojima se izdvajaju „Wrongful Death“ i „Wrongful Death 2: Bloodlines“ s Ericom Robertsom i Michaelom Paréom. Krajem prošle godine dovršio je snimanje filma „Order of the Dragon“, u kojem glavnu ulogu tumači Steven Seagal, kao i akcijskog trilera „A Man Worth Killing“ s Robertom Mianom. Premijere oba filma očekuju se tijekom ove godine.