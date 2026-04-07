FOTO Šime Elez na ovu objavu čekao je 5 mjeseci, a sada je konačno došao trenutak

Šime Elez, Splićanin koji je osvojio srca publike u showu "Gospodin Savršeni", na svom Instagramu je podjelio fotografiju koja je njegove obožavateljice bacila u trans. Na njoj pozira nasmijan uz Miloša Mićovića, drugog "Savršenog" iz iste sezone popularnog RTL-ovog showa, a u opisu je otkrio: - Pet mjeseci je ova slika čekala svoj trenutak... I dočekala - napisao je Elez, naglasivši da fotografija nije nova. Naime, ona je nastala je na snimanju nove sezone showa na grčkom otoku Kreta, gdje su se on i Miloš pojavili kao gosti, a zbog pravila produkcije morao je čekati emitiranje epizode da bi je mogao podijeliti s javnosti.

Povratak bivših "Savršenih" na mjesto gdje je za njih sve počelo bio je veliko iznenađenje za polufinalistice novog serijala, no čini se da je ponovni susret najviše obradovao upravo Šimu i Miloša, što se može zaključiti i sudeći po fotografiji koju je Splićanin podijelio. Podsjetimo, u finalu svoje sezone nijedan od njih nije imao sreće u ljubavi, a dok je Miloš trenutačno slobodan, Šimin ljubavni život ne prestaje intrigirati javnost, posebice zbog veze s jednom od naših najvećih glazbenih zvijezda.

Naime, od ljeta 2025. godine Šime je u vezi s pjevačicom Majom Šuput. Njihov odnos započeo je dok su surađivali na spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Par se od tada rijetko razdvaja, a fanove redovito časte fotografijama s putovanja od Dubaija do Italije.

Osim što mu ruže cvatu na ljubavnom planu, Elez je napravio i značajne poslovne iskorake. Nekoliko mjeseci nakon showa pokrenuo je vlastiti obrt za promidžbu naziva "Na prvu". Nedavno je iznenadio promjenom imidža i skratio kosu, što je također izazvalo brojne reakcije. Posljednje se za javnost oglasio za Uskrs, koji je proveo u okruženju obitelji i prijatelja, dok je Maja na najveći kršćanski blagdan bila zauzeta poslom.