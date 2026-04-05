'Rugaju mi se zbog visine od 193 cm, ali mom dečku je to napeto'

Lizzy Jade Groombridge, visoka impresivnih 193 centimetra, plijeni pažnju gdje god se pojavi, osobito kada je uz nju njezin partner Ollie Cozza, koji je od nje niži 18 centimetara. Zbog svoje visine često je meta neugodnih komentara, a ponekad je čak zamjenjuju za muškarca. Ipak, 31-godišnja kreatorica sadržaja ističe da njezinom dečku, dvije godine mlađem prodajnom predstavniku, to nimalo ne smeta, naprotiv, upravo ga to dodatno privlači. Par iz Truroa u Cornwallu naglašava da, unatoč vidljivoj razlici u visini, vode sasvim uobičajen život. "Živimo prilično normalno, ali ljudima prvo uvijek upadne u oči naša razlika u visini“, kaže Lizzy. "Kad zajedno uđemo u prostoriju, to odmah primijete, pogotovo jer gotovo uvijek nosim visoke potpetice." U štiklama Lizzy doseže gotovo 213 centimetara. "Razlika u visini bila je prva stvar koju smo primijetili, ali nikada nam nije predstavljala problem. Dapače, našoj vezi daje posebnu notu", dodaje. Ističe i da njezina visina Ollieja nimalo ne zastrašuje te da je nikada nije tražio da se odrekne potpetica.

"On je oduvijek vrlo samouvjeren. Kad nosim štikle, razlika među nama još je izraženija, a njemu je to zapravo privlačno, napeto mu je. To našem odnosu daje dodatnu dozu zaigranosti", objašnjava.

"Visoka sam 193 centimetra i zbog toga se osjećam snažnije i samopouzdanije, dok on uživa u tom kontrastu. Smatra ga privlačnim na način koji nije uobičajen u većini veza. To se odražava i na našu kemiju, kao i na svakodnevni život i fizički odnos, što ljudima često djeluje zanimljivo“, dodaje Lizzy. Na društvenim mrežama, gdje se u šali predstavlja kao da je visoka 213 centimetara, često privlači znatiželjne poglede. "Najzabavnije mi je promatrati ljude kako pokušavaju shvatiti što gledaju kada nas vide zajedno. Često bulje ili se okreću za nama jer ne mogu vjerovati kolika je razlika među nama i koliko sam visoka. Znalo se dogoditi i da nas potpuni stranci zamole za fotografiju ili me pitaju nosim li goleme platforme“, kaže.

FOTO Evo kako izgleda raskošni uskrsni stol Marka Grubnića: Ove godine nadmašio je samog sebe

Ollie priznaje da mu takva pažnja nimalo ne smeta. "Lizzyna visina me privlači upravo zato što je drugačija. Volim koliko je upečatljiva kad uđe u prostoriju, a njezino samopouzdanje bilo je presudno u tome što me osvojila. Iskreno, uživam u pažnji koju dobivamo kao par i doživljavam je kao nešto pozitivno", zaključio je, prenosi britanski The Sun.