Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA VELIKU PODRŠKU

Influencerica od 145 kg ruši sve predrasude o težini: 'Debela sam i zgodna'

Foto: Instagram
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 07:00

Objasnila je kako je često bila predmet pogrešnih interesa. "Ljudi žele znati kako je to izlaziti s 'velikom lijepom ženom', ne samo zato što sam ja takva, već zbog štetnih stereotipa koje ljudi vežu uz to. Misle da sam pokornija, lakše dostupna i tretirana kao objekt za njihovo osobno zadovoljstvo", rekla je.

Influencerica koja sebe opisuje kao "debelu i zgodnu" ne dopušta hejterima da unište njezino samopouzdanje, hrabro ističući da njezina težina neće biti prepreka da nosi mini suknje i uske haljine. Julia Sena (30) iz Phoenixa, Arizone, koja ima 145 kilograma, redovito dijeli sadržaj na Instagramu koji promiče pozitivnu sliku o tijelu, a prati je više od 120 tisuća ljudi. Objavljuje videozapise u provokativnim odjevnim kombinacijama kako bi pokazala drugim osobama krupnije građe da je u redu "nositi što god žele". U jednom od isječaka, uz opis "145 kg i nije me briga što mislite o mom tijelu", Sena odvažno pozira u kratkoj mini suknji i topu.

Njezin beskompromisni pristup osvojio je obožavatelje. "Više ovakve energije u svijetu, molim", komentirao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Sviđa mi se tvoja energija, nastavi kraljevati". Iako je njen put prema samoprihvaćanju bio dug i težak, Julia ističe kako je cijeli život bila meta zlostavljanja zbog svog izgleda. "Ako me ljudi ne dehumaniziraju uspoređujući me s velikim životinjama ili komadima namještaja – da, to se dogodilo – često sam bila prekomjerno seksualizirana i fetišizirana zbog svoje veličine", ispričala je.

Objasnila je kako je često bila predmet pogrešnih interesa. "Ljudi žele znati kako je to izlaziti s 'velikom lijepom ženom', ne samo zato što sam ja takva, već zbog štetnih stereotipa koje ljudi vežu uz to. Misle da sam pokornija, lakše dostupna i tretirana kao objekt za njihovo osobno zadovoljstvo", rekla je.

Naš glazbenik koji je suprugu ponizio i ostavio zbog bliske suradnice uživa u novoj ljubavi, ne obazire se na komentare
1/15

Kako bi pomogla ljudima da "preoblikuju" način na koji gledaju osobe s većim proporcijama, Sena koristi fraze poput "debela i zgodna", "velika i lijepa" ili "vruća i teška". "Budući da sada cijenim sebe, svoju ljepotu i svoje tijelo, više nisam toliko potištena kao prije", izjavila je.

Iako je tijekom života iskusila mnogo negativnosti, Sena ističe kako je također primila mnogo ljubavi. Međutim, smatra da će promjena percepcije biti dugotrajan proces, jer "punije osobe nemaju dovoljno zastupljenosti" u medijima. "Ako već jesmo zastupljeni, to obično znači da smo stereotipno prikazane kao 'debela smiješna prijateljica' ili kao netko tko se srami svoje težine", naglasila je, dodajući kako "debeli ljudi zaslužuju ljubav, dostojanstvo i poštovanje".

Zbog toga se odlučila posvetiti stvaranju online prostora u kojem se ljudi mogu osjećati ugodno u svojoj koži. Iako njezin put nije bio jednostavan, Sena kaže da nikada nije bila ponosnija na svoje tijelo. "Ovo veliko, lijepo tijelo nosilo me kroz uspone i padove života, prekide veza, dobro i loše – bilo je tu kroz sve to. Moja težina ne određuje moju vrijednost, i nadam se da znaš da ni tvoja težina ne definira tvoju vrijednost", zaključila je.
Ključne riječi
debljina težina influencerica Julia Sena showbiz

Komentara 4

Pogledaj Sve
SA
Savudrija
08:08 24.10.2025.

Imaš zgodno lice, a o ostatku neću jer ću biti kartoniran....no svakako ne bih rekao da si zgodna u cjelini

AN
Anteo
08:44 24.10.2025.

Samo ti nastavi biti debela, evo mog jednog prijatelja bio je debeo jeo je nezdravu hranu cijeli život, pio je gazirana pića, jeo je slatkiše. Onda mu se na nozi pojavio svrbež noga mu je pocrvenila i to se pogoršavalo do te mjere da je dobio sepsu jer je nastavio jesti. Nije više mogao hodati, doktori mu nisu mogli pomoći jer on nije prestajao jesti. Na kraju je umro od sepse.

CE
CenzuriranUskoro
08:37 24.10.2025.

Ne mogu vjerovati da sam kliknuo vjerujući da mediji ne lažu i u ovom slučaju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
ZVIJEZDA DINASTIJE

Samo 7 mjeseci nakon vjenčanja bogati šeik ponudio je njezinu mužu 10.000 funti da spava s njom

Joan Collins rođena je 23. svibnja 1933. godine u Londonu kao Joan Henrietta Collins, jedna od troje djece učiteljice plesa i hostese u noćnom klubu Else te agenta slavnih Josepha Williama Collinsa. Majka se zbog ljubavi, braka i djece odrekla karijere i posvetila obitelji. O njoj je uvijek govorila u superlativima, dok je za oca isticala kako ih nikada nije grlio ni ljubio, kamoli se igrao s njima. No, s druge strane, naučio ju je da bude jaka i da se uvijek oslanja samo na sebe

Učitaj još

Kupnja