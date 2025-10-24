Influencerica od 145 kg ruši sve predrasude o težini: 'Debela sam i zgodna'

Influencerica koja sebe opisuje kao "debelu i zgodnu" ne dopušta hejterima da unište njezino samopouzdanje, hrabro ističući da njezina težina neće biti prepreka da nosi mini suknje i uske haljine. Julia Sena (30) iz Phoenixa, Arizone, koja ima 145 kilograma, redovito dijeli sadržaj na Instagramu koji promiče pozitivnu sliku o tijelu, a prati je više od 120 tisuća ljudi. Objavljuje videozapise u provokativnim odjevnim kombinacijama kako bi pokazala drugim osobama krupnije građe da je u redu "nositi što god žele". U jednom od isječaka, uz opis "145 kg i nije me briga što mislite o mom tijelu", Sena odvažno pozira u kratkoj mini suknji i topu.

Njezin beskompromisni pristup osvojio je obožavatelje. "Više ovakve energije u svijetu, molim", komentirao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Sviđa mi se tvoja energija, nastavi kraljevati". Iako je njen put prema samoprihvaćanju bio dug i težak, Julia ističe kako je cijeli život bila meta zlostavljanja zbog svog izgleda. "Ako me ljudi ne dehumaniziraju uspoređujući me s velikim životinjama ili komadima namještaja – da, to se dogodilo – često sam bila prekomjerno seksualizirana i fetišizirana zbog svoje veličine", ispričala je.

Objasnila je kako je često bila predmet pogrešnih interesa. "Ljudi žele znati kako je to izlaziti s 'velikom lijepom ženom', ne samo zato što sam ja takva, već zbog štetnih stereotipa koje ljudi vežu uz to. Misle da sam pokornija, lakše dostupna i tretirana kao objekt za njihovo osobno zadovoljstvo", rekla je.

Kako bi pomogla ljudima da "preoblikuju" način na koji gledaju osobe s većim proporcijama, Sena koristi fraze poput "debela i zgodna", "velika i lijepa" ili "vruća i teška". "Budući da sada cijenim sebe, svoju ljepotu i svoje tijelo, više nisam toliko potištena kao prije", izjavila je.

Iako je tijekom života iskusila mnogo negativnosti, Sena ističe kako je također primila mnogo ljubavi. Međutim, smatra da će promjena percepcije biti dugotrajan proces, jer "punije osobe nemaju dovoljno zastupljenosti" u medijima. "Ako već jesmo zastupljeni, to obično znači da smo stereotipno prikazane kao 'debela smiješna prijateljica' ili kao netko tko se srami svoje težine", naglasila je, dodajući kako "debeli ljudi zaslužuju ljubav, dostojanstvo i poštovanje".

Zbog toga se odlučila posvetiti stvaranju online prostora u kojem se ljudi mogu osjećati ugodno u svojoj koži. Iako njezin put nije bio jednostavan, Sena kaže da nikada nije bila ponosnija na svoje tijelo. "Ovo veliko, lijepo tijelo nosilo me kroz uspone i padove života, prekide veza, dobro i loše – bilo je tu kroz sve to. Moja težina ne određuje moju vrijednost, i nadam se da znaš da ni tvoja težina ne definira tvoju vrijednost", zaključila je.