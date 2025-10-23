Pobjednik 'Života na vagi' kritizirao jednog natjecatelja ove sezone: Ne sjećam se manipulatora kao što je on

Pobjednik treće sezone showa "Život na vagi" Alen Abramović na svom Facebook profilu je komentirao aktualnu sezonu ovog RTL-ovog showa i posebno se osvrnuo na natjecatelja Dominika i njegovo ponašanje u showu. Alen je napisao: "ŽIVOT NA VAGI... Ja se ne sjećam da je postojao toliko negativan, nadmen, narcisoidan i licemjeran manipulator kao što je ovaj Dominik! Još kada spominje svoju vjeru...nije svijestan koliko njegovo ponašanje nema veze s Bogom ili s Isusom. Ja znam da možda ne bi trebao ovako pisati kao bivši natjecatelj ali imam potrebu. Šteta što takav lik nije bio u mojoj sezoni da mu smanjim doživljaj sa skidanjem kila...bio bi manji od makova zrna. Btw, svi jako loše skidaju kile.". Nakon što je Alen izrazio svoje mišljenje o natjecateljima i aktualnoj sezoni javili su mu se u komentarima prijatelji i pratitelji i podržali njegov stav.

- Alen Abramović bravo na komentaru!! Napokon da se neko usudio reći, tko je to prošao i upućen je u sve. E to onda znači! Uglavnom sramotno ponašanje pojedinih natjecatelja, nikad lošija ekipa, trenerima svaka čast na smirenosti i izdržljivosti. Alen Abramović - BRAVO. Svi mi gledamo i nemogu vjerovati ovo ponašanje. Pa kad se sjetim tebe i drugi, pa vi ste skidali kile kao ludi, bila je disciplina. Mlinarić je bio zakon. Nije loš ni Edo ni Mirna, ali izgleda da oni ne smiju biti dtrogi. Alene vi ste primjer kakav treba biti. Uglavnom su do sada ljudi bili podnošljiva. Ovaj ciklus je katastrofa. Ne znaš tko je ljeniji, bezobrazniji. Stvarno ovako nešto nisam očekivala. Meni je baš drago da si ovo osobno ti napisao jer si bio jedan od njih, nema taj veze sa ikakvom vjerom, lik je pokvareni narcisoidni hvalisavac, samo se nadam da će mu se sve obiti o glavu i da će mu neka od cura odnijeti pobjedu ispred nosa. Vas i cijelu ekipu sam obožavala gledati. Nakon svih sezona,ovo je prvi put kad je on, hoćeš na vagi, hoćeš da daje izjave, okrenem program,jer ga ne mogu slušati, a to mi se nikad dosad nije dogodilo. Samo hvaljenje samog sebe,stavlja samo vjeru na prvo mjesto,a dosta bi se dalo o tome reći. E živote robijo, bananina koro, samo ne znam kako je s tim "velikim" intelektom kojeg spominje svaki dan, došao do 170 kila, kad je tako sav u brojkama, jer ipak je iznadprosječan - bili su neki od komentara.