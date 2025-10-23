Vjera je potpuno promijenila život naše pjevačice: 'Događale su se neke vrlo loše stvari i On je našao svoj put do mene'

Sve veći broj domaćih zvijezda otvoreno progovara o ulozi vjere u njihovim životima. Među njima je i poznata pjevačica Ivana Kovač, koja je prije nekoliko mjeseci podijelila svoju priču o duhovnom preobraćenju. U razgovoru za In magazin, Ivana je otkrila da svakodnevno posjećuje crkvu te da je njena majka odigrala ključnu ulogu u njenom približavanju Bogu. Ivana je iskreno progovorila o svojoj duhovnoj transformaciji, ističući kako je dugo osjećala prazninu u životu koju je konačno ispunila vjerom. Priznala je da je njena majka godinama strpljivo molila za njeno obraćenje, unatoč početnoj averziji koju je Ivana osjećala prema stalnim razgovorima o Bogu.

''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi'', ispričala je Kovač.

Pjevačica je naglasila kako je vjera značajno utjecala na njen svakodnevni život i ponašanje. Prestala je psovati, ogovarati i osuđivati druge, opisujući to kao proces mijenjanja svoje "stare naravi". ''Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno. Znaš ti koliko sam ja psovala, ja sam psovala užasno prije i sad kad vratim film, pa je to grozno, grozno za čuti, ja nisam opsovala ne sjećam se otkad, nisam ogovarala ne sjećam se otkad, kad krenem osuđivati nekog, samo se sjetim ne osuđuj jer će ti biti suđeno, krenem ogovarati s prijateljicom i stanem i to je na početku borba jer mijenjaš svoju staru narav.''

Ivana je također odlučila izbaciti riječ "prokletstvo" iz svojih pjesama, objašnjavajući negativan utjecaj takvih riječi. Osim toga, počela je izrađivati majice s vjerskim motivima, koje nosi na svojim koncertima kao način prezentacije svoje vjere.

''Gdje god dođem, di ste kupili majicu, doslovno ljudi trče za mnom, a ja sam rekla ne, to je moja prezentacija Gospodina na mojim koncertima i onda su mi govorili pa prodaj ih, a ja sam rekla neću jer imam osjećaj da radim grijeh, da iskorištavam Njega za neki svoj profit i onda sam rekla Bože ako je tvoja volja ti ćeš meni pokazati da li ti hoćeš da ja to prodajem ili ne'', zaključila je.