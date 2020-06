Incest, igre moći i manipulacije: Ove hollywoodske face pale su pod utjecaj mističnih kultova

Seks, droga, rock ‘n’ roll i religijski kultovi nisu nimalo strani hollywoodskim facama koje su se odlučile pridružiti tajnim mističnim organizacijama, a nerijetko izazivaju zgražanje javnosti zbog devijantnih i zlonamjernih vođa. Od najpopularnije scijentologije do izrabljivačkog seks-kulta NXIVM-a, zvijezde su imale cijelu paletu čudnih odabira. Međutim, ima i onih koji to uopće nisu birali, već su tako odgajani voljom roditelja, a jedan od njih je i oskarovac Joaquin Phoenix koji je odrastao u seks-kultu “Božja djeca” s bratom Riverom koji je pred njim tragično preminuo u 23. godini života. Naime, njihovi roditelji John i Arlyn Bottom, kako ih je jednom opisao glumac, bili su slobodnog duha i putujući Sjevernom i Južnom Amerikom širili su nauk religioznog kulta. Počeli su sumnjati u svoj odabir kada je Joaquin imao tri godine, a to je bilo posve opravdano jer je uskoro na svjetlo dana izašla informacija kako vođe kulta potiču seksualne odnose između odraslih i djece te grupni seks i incest.

Foto: REUTERS

Glumac je o svemu progovorio tek godinama poslije, rekavši da njegovi roditelji nikada nisu zapravo znali što se događa unutar kulta, a pokojni brat River je jednom prilikom istaknuo da je izgubio djevičanstvo sa samo četiri godine. Ništa manje šokantno nije bilo ni kada se za glumicu Allison Mack, najpoznatiju po ulozi u TV seriji Smallvile, 2017. godine doznalo da je članica nasilnog seksualnog kulta “NXIVM” koji su 1998. osnovali Keith Raniere i Nancy Salzman. Svoj status u kultu zacementirala je kao desna ruka samom Raniereu jer mu je služila za regrutaciju žena koje je potom prisiljavala na spolne odnose s njim.

Foto: Reuters/Pixsell

Grupa koju je ona navodno vodila pod okriljem “NXIVM-a” zvala se DOS ili Dominus Obsequious Sororium što je u prijevodu značilo “Gospodar nad ženama robovima” čiji sam naziv upućuje na podčinjavanje vođi. Kada se našla na optuženičkoj klupi 2019. godine, priznala je dovođenje žena u organizaciju te vezu sa samim Raniereom u koju se upustila jer nije bila zadovoljna putanjom svoje glumačke karijere. Međutim, točke optužnice koje su joj se pripisale bile su samo za reketarenje i urotu, a o podvođenju i prisilnom radu nije bilo ni riječi, zbog čega se nagađa da je glumica postigla izvansudsku nagodbu.

– Bila sam izgubljena... Moram u potpunosti preuzeti odgovornost za svoje nedjelo – rekla je za strane medije prošle godine i dodala kako je vjerovala da je Raniere imao dobre namjere, ali je bila u krivu. Zanimljivo je da se organizacija opisivala, što je naravno krinka za radnje u pozadini, kao marketinška tvrtka koja nudi osobni i profesionalni razvoj putem “Izvršnih programa uspješnosti”. U prvih pet godina poslovanja, tvrtka zaista jest nudila seminare izvrsnosti u životu koje je pohađalo više od 3000 osoba, a među njima su bili brojni poduzetnici, liječnici i brojni bogati i samozatajni nasljednici te glumice poput Linde Evans, Kristin Kreuk, Grace Park i Nicki Clyne, koja je na kraju postala supruga Allison Mack iste godine kada je krenuo niz optužbi protiv “NXIVM”. U Nickinu slučaju, koja je članica kulta punih 13 godina, tijekom suđenja Reniereu vladin svjedok identificirao ju je kao člana užeg kruga kulta, ali nije bila optužena za urotu niti podvođenje. Vođa kulta Kieth Raniere u lipnju je prošle godine proglašen krivim po svim točkama optužnice, od reketarenja preko seksualnog iskorištavanja, ali izricanje kazne, kao i u slučaju Allison Mack, odgođeno je do daljnjeg.

Foto: GIMINI/Press Association/PIXSELL

Nešto manje uvrnuto iskustvo pripadanja kultu doživjela je glumica Michelle Pfeiffer kada je kao 20-godišnjakinja, u želji da lansira glumačku karijeru, pala pod utjecaj jednog para osobnih trenera, inače bretarijanaca, ljudi koji ne vjeruju u konzumiranje hrane i vode, a koji su je uvjeravali da može živjeti doslovno od zraka. Da bi njome manipulirali, stavili su je na dijetu koje se nitko nije mogao držati te im je još za njihovo vodstvo morala plaćati. Kada je upoznala svog prvog supruga Petera Hortona, shvatila je da je u zabludi i odmah prekinula sve veze s dvojcem. Njezin kolega sa seta Tom Cruise, uvjerljivo najpoznatiji predstavnik scijentološke crkve, koja svoje članove tjera na pokoravanje i šutnju te se misli da je upravo on njihov mesija, već je godinama u fokusu javnosti zbog odabrane religije. Njegova bivša supruga Katie Holmes odlučila ga je ostaviti nakon pet i pol godina braka kada se počela bojati utjecaja na njihovu kćer Suri te da će crkva pokušati oteti malenu djevojčicu.

Foto: IPA/Pixsell

Danas Holmes ima puno skrbništvo nad kćeri, a nakon rastave vratila se Rimokatoličkoj crkvi. Od slavnih pripadnika Scijentološke crkve tu je i omiljeni glumac iz “Ludih 70-ih” Danny Masterson koji je ovog mjeseca optužen za silovanje četiriju žena, a bude li proglašen krivim suočava se sa zatvorskom kaznom od 45 godina. Proteklih godina različite žene optuživale su ga za uhođenje, spolno uznemiravanje i iznudu, a smatra se da Dannyja, koji se nikada nije osvrnuo na optužbe, štiti Scijentološka crkva i čini ga nedodirljivim. Kontroverznoj religiji nije odoljela ni glumica Elisabeth Moss koja je svijet osvojila ulogom Offred, odnosno June Osborne u seriji “Sluškinjina priča”, a kada je progovorila o svom članstvu u Crkvi rekla je da je to “komplicirano jer može govoriti samo iz osobnog iskustva i osobnih uvjerenja”.

