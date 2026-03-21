Dok je rađala prvo dijete, doživjela je najveću izdaju: Srce joj je slomio u tisuću komadića

Travanj 2018. godine trebao je biti najsretniji mjesec u životu reality zvijezde i poduzetnice Khloé Kardashian. U devetom mjesecu trudnoće, s nestrpljenjem je iščekivala rođenje svog prvog djeteta. No, samo 48 sati prije nego što je na svijet donijela kćer True, njezin se svijet srušio. U javnost su procurile snimke i fotografije njezinog partnera, NBA košarkaša Tristana Thompsona, kako u noćnim klubovima razmjenjuje nježnosti s drugim ženama. Šok je bio golem, a izdaja javna i ponižavajuća, dogodivši se u trenutku njezine najveće ranjivosti.

Dva dana kasnije, 12. travnja, Khloé je u Clevelandu dobila trudove. Dok se pripremala za porod, morala je donijeti jednu od najtežih odluka u životu. Unatoč slomljenom srcu i bijesu koji je osjećala, odlučila je dopustiti Tristanu da bude prisutan u rađaonici. Kasnije je objasnila kako je vlastite osjećaje gurnula u stranu isključivo zbog svoje kćeri. Željela je da True jednog dana ima uspomene i fotografije s oba roditelja na dan svog rođenja, nastojeći stvoriti privid mirnog i normalnog okruženja za bebu.

Mnogo puta mu je oprostila nevjeru, čak i trudna, a jedna žena sad tvrdi: 'Spavala sam s njim!'

Atmosfera u bolnici bila je, prema svjedočenju obitelji, na rubu incidenta. Uz Khloé su bile njezina majka Kris Jenner te sestre Kim i Kourtney, čiji je bijes prema Tristanu bio očit. Kim je u obiteljskom reality showu "Keeping Up With the Kardashians" priznala kako se jedva suzdržavala da ne napadne Tristana dok je njezina sestra rađala. Sama Khloé opisala je to iskustvo kao "izvantjelesno", navodeći da je bila na "autopilotu" i emocionalno otupjela kako bi preživjela trenutak koji je trebao biti ispunjen čistom srećom.

Kao simbol nade u nedaćama koje su ju zadesile, kćeri je, unatoč svemu, dala ime True Thompson. Ime nije bilo slučajan odabir; predložila ga je njezina baka Mary Jo jer su se i Khloéin djed i otac zvali True. Ovim činom kao da je poručila da će istina, ma koliko bolna bila, uvijek biti u središtu njezina života, ali i da ljubav prema djetetu nadilazi svaku izdaju.

Iako se par nakon rođenja kćeri nakratko pomirio, Tristanova nevjera nije bila izoliran incident. Već u veljači 2019. uslijedio je novi skandal koji je potresao obitelj, kada ju je prevario s Jordyn Woods, tada najboljom prijateljicom njezine sestre Kylie Jenner. Konačni udarac dogodio se 2021., kada je otkriveno da je dobio dijete s drugom ženom, Maralee Nichols, i to u vrijeme dok su on i Khloé čekali rođenje svog drugog djeteta putem surogat majke. Ovaj niz izdaja zauvijek je uništio njihovu vezu i Khloéinu vjeru u partnera.