Atraktivna bivša djevojka našeg nogometaša mami uzdahe u donjem rublju

Atraktivna bivša djevojka nogometaša Brune Petkovića, Tea Slavica objavila je fotografiju na kojoj pozira u grudnjaku i pripijenim kratkim hlačama, modelu koje su popularizirala sestre iz klana Kardashian-Jenner.

Pozirala je u svom domu nakon joge, te pokazala zavidnu vitku liniju.

Foto: Instagram

Lijepa Zagrepčanka koju je javnost upoznala u veljači prošle godine kao djevojku našeg nogometaša Brune Petkovića u poruci nam je prošlog listopada napisala da je Bruno Petković "od sada slobodan dečko”. Sa svog Instagram profila, na kojem ima oko 7000 pratitelja, obrisala je tada sve slike s Dinamovim igračem. Na istaknutim pričama koje se nalaze na njezinu profilu još uvijek se mogu vidjeti neke zajedničke fotografije sada već bivšeg para. Nakon što smo je pitali o razlozima prekida, rekla nam je kako “ne želi davati komentare na svoju bivšu vezu”, čime nam je potvrdila da je između njih zaista gotovo. Kontaktirali smo i Petkovića koji nam također nije htio davati nikakve komentare vezane uz prekid s Teom Slavicom. Nekoliko sati kasnije i s njegovog su Instagram profila nestale njihove zajedničke fotografije. Tko je koga ostavio još uvijek nije do kraja jasno, no sigurno je da je par već neko vrijeme imao problema u vezi koja je rezultirala prekidom.

Njihova ljubavna priča započela je preko društvenih mreža, a ubrzo nakon toga Bruno je Teu pozvao na prvi spoj. Zbog raznih obaveza, prohodali su nekoliko mjeseci poslije. Tea je Brunu pratila na svim njegovim utakmicama, što je često objavljivala i na društvenim mrežama. – Prije utakmice, moja dužnost kao djevojke jest da ne nabijam nikakav presing te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška – rekla je 21-godišnjakinja prije nekoliko mjeseci u razgovoru za jedne hrvatske dnevne novine. Jedno drugome bili su velika potpora, što je potvrdio i Bruno u jednom od svojih intervjua. – Uz moju obitelj i prijatelje, najveća podrška mi je Tea. Ona me podržava svaki dan – komentirao je za medije u ožujku. Tea studira međunarodno poslovanje na Rochester Institute of Technology u Zagrebu. Ove je godine osvojila titulu prve pratilje na natjecanju za Miss Universe Hrvatske, no ipak ne voli kada je u javnosti oslovljavaju kao manekenku. – Kada mediji pišu o meni, uvijek navode da sam manekenka, a to je najmanji dio mog života. Bila sam na nekoliko revija, bila sam pozvana i u Milano, ali škola mi je bila bitnija, nisam htjela toliko izostajati. Nikada nisam, zapravo, htjela biti manekenka – ispričala je medijima prošle godine.

Za Brunu se odnedavno šuška da ljubi bivšu suprugu poznatog nogometaša Jerka Leke, Ivu Šarić. Nogometaš i manekenka zajedno su viđeni dva vikenda zaredom u svibnju na večeri, a krajem prošle godine družili su se i tijekom intervjua koji je Iva s Brunom radila za HRT-ovu emisiju ''Klub 7''. Tada je odlično raspoložen nogometaš odgovarao bez zadrške na Ivina pitanja i cijelo vrijeme nasmijavao ju je svojim dosjetkama. Bruno je progovorio o početcima svoje karijere, otkrio je tko mu je najveća podrška, a kazao je i kako bi, da nije nogometaš, vjerojatno bio glumac. Ekskluzivno je tada progovorio i o svom ljubavnom životu. – Sretno sam slobodan i lijepo mi je – kazao je tada Bruno Ivi. Podsjetimo, bivša manekenka Iva Šarić ex. Leko (31) bila je u braku s nogometašem Jerkom Lekom od 2012. godine. Osvojila ga je 2008. godine, a četiri godine kasnije održano je vjenčanje u crkvi sv. Josipa na Trešnjevci. Iva je imala 19 godina, a Jerko 32 godine. Prije tri godine počelo se pisati o njihovu razvodu, ali tek su u ožujku 2018. odlučili priznati kako su se razišli. U braku su dobili dvoje djece, sinove Carlosa (7) i Leona (5). Iako nema službene potvrde, vrijeme će pokazati je li na pomolu još jedna romansa između nogometaša i manekenke.