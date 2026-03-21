VEČERNJAKOVA RUŽA

VIDEO The Voice Kids je TV emisija godine: 'Ovo je projekt koji hrani dušu'

Zagreb: Dobitnici medijske nagrade "Večernjakova ruža"
Autori: Vecernji.hr , Dario Topić
21.03.2026.
u 18:30

HRT-ov show 'The Voice Kids Hrvatska' osvojio je Večernjakovu ružu za TV emisiju godine

Glazbeni spektakl 'The Voice Kids Hrvatska' proglašen je TV emisijom godine na 32. dodjeli Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK. Glasovi čitatelja presudili su u korist formata posvećenog talentu djece od osam do 14 godina, potvrdivši njegovu golemu popularnost i emocionalni odjek kod široke publike. Show je time iza sebe ostavio snažnu konkurenciju, dokazavši da su iskrenost i talent dobitna kombinacija.

Nagradu su primile voditeljica Iva Šulentić i pobjednica druge sezone Nikol Kutnjak. Mlada pjevačica iz tima Davora Gobca emotivno se zahvalila: - Osjećam se jako sretno i zadovoljno, na cijeli HRT i sve nas. Jako sam sretna da smo dobili nagradu - otkrila je Kutnjak i nastavila:  - Meni je bilo super na The Voice Kidsu. Svi smo se družili i uživali, pogotovo pred kamerama - zaključila je najmlađa dobitnica ovogodišnje Večernjakove ruže.

- Ova Ruža nam jako puno znači zato što je to potvrda da smo odradili dobar posao, a zapravo smo to i znali. Tako da je ovo samo nešto materijalno što nam je sad došlo jer to je stvarno projekt koji hrani dušu - poručila je voditeljica emisije Iva Šulentić. 

Pobjeda je ostvarena u jakoj konkurenciji s formatima 'Dobro jutro, Hrvatska', 'Dosje Jarak', 'Supertalent' i 'Svjetla pozornice'. Uspjeh showa temelji se na visokoj produkcijskoj razini, ali i na iskrenosti i vokalnim izvedbama koje su ga učinile jednim od najgledanijih TV formata u zemlji. Upravo je ta kombinacija osvojila srca gledatelja koji su svojim glasovima donijeli prevagu.

VEČERNJAKOVA RUŽA

FOTO Prezenteri 32. Večernjakove ruže uručili nagrade dobitnicima u 8 kategorija

U svečanoj atmosferi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu održana je 32. dodjela najstarije i najprestižnije medijske nagrade u zemlji, Večernjakove ruže. Kroz večer ispunjenu glazbom, smijehom i sretnim trenucima, voditeljski dvojac Duško Ćurlić i Doris Pinčić Guberović proveo je publiku i gledatelje kroz osam kategorija u kojima su čitatelji Večernjeg lista nagradili najbolje iz svijeta televizije, radija, glazbe i digitalnih medija u 2025. godini.

