VIDEO The Voice Kids je TV emisija godine: 'Ovo je projekt koji hrani dušu'

Glazbeni spektakl 'The Voice Kids Hrvatska' proglašen je TV emisijom godine na 32. dodjeli Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK. Glasovi čitatelja presudili su u korist formata posvećenog talentu djece od osam do 14 godina, potvrdivši njegovu golemu popularnost i emocionalni odjek kod široke publike. Show je time iza sebe ostavio snažnu konkurenciju, dokazavši da su iskrenost i talent dobitna kombinacija.

Nagradu su primile voditeljica Iva Šulentić i pobjednica druge sezone Nikol Kutnjak. Mlada pjevačica iz tima Davora Gobca emotivno se zahvalila: - Osjećam se jako sretno i zadovoljno, na cijeli HRT i sve nas. Jako sam sretna da smo dobili nagradu - otkrila je Kutnjak i nastavila: - Meni je bilo super na The Voice Kidsu. Svi smo se družili i uživali, pogotovo pred kamerama - zaključila je najmlađa dobitnica ovogodišnje Večernjakove ruže.

- Ova Ruža nam jako puno znači zato što je to potvrda da smo odradili dobar posao, a zapravo smo to i znali. Tako da je ovo samo nešto materijalno što nam je sad došlo jer to je stvarno projekt koji hrani dušu - poručila je voditeljica emisije Iva Šulentić.

Pobjeda je ostvarena u jakoj konkurenciji s formatima 'Dobro jutro, Hrvatska', 'Dosje Jarak', 'Supertalent' i 'Svjetla pozornice'. Uspjeh showa temelji se na visokoj produkcijskoj razini, ali i na iskrenosti i vokalnim izvedbama koje su ga učinile jednim od najgledanijih TV formata u zemlji. Upravo je ta kombinacija osvojila srca gledatelja koji su svojim glasovima donijeli prevagu.