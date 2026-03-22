U prostoru Dom mladih Split, u Galeriji MKC, otvorena je velika međunarodna tematska izložba "Eccentricity - Design from the Off-Centre" koja donosi presjek jedne drugačije, nekonvencionalne povijesti dizajna nastalog na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Izložba okuplja više od stotinu autora i dizajnerskih studija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine te kroz radove nastale od 1960-ih godina do danas pokazuje kako dizajn može biti mnogo više od estetske discipline ili tehničkog alata vizualne komunikacije.
Kustoski tim predvodi Marko Golub, uz ko-kustose Slavimira Stojanovića, Bojana Hadžihalilovića, Vanesu Prodanović, Natašu Vuga i Tanju Radež. Izložba je prvotno predstavljena u sklopu European Design Festival 2025 u Ljubljani, a splitsko izdanje predstavlja njezino prvo međunarodno gostovanje. Sama ideja izložbe temelji se na pojmovima ekscentričnosti i pomaka iz središta. To znači da su u fokus stavljeni radovi koji odstupaju od uobičajenih pravila dizajna, koji su nekonvencionalni i ponekad čak pomalo provokativni. Istovremeno, naslov izložbe govori i o položaju dizajna s ovih prostora u odnosu na velike svjetske centre poput Londona, New Yorka ili Berlina. Umjesto da se stalno uspoređuje s tim centrima, izložba pokazuje da dizajn koji nastaje izvan glavnih tokova često donosi svježije ideje i veću kreativnu slobodu.
davor bruketa piše za večernji:
Mjesta na kojima su regionalni dizajneri odlučili krenuti drugim putem, izvan pravila, izvan očekivanja, izvan granica
Još nema komentara
Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.