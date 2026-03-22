Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
davor bruketa piše za večernji:

Mjesta na kojima su regionalni dizajneri odlučili krenuti drugim putem, izvan pravila, izvan očekivanja, izvan granica

Autor
Davor Bruketa
22.03.2026.
u 19:00

Izložba "Eccentricity - Design from the Off-Centre" okuplja više od stotinu autora i dizajnerskih studija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine te kroz radove nastale od 1960-ih godina do danas pokazuje kako dizajn može biti mnogo više od estetske discipline ili tehničkog alata vizualne komunikacije

U prostoru Dom mladih Split, u Galeriji MKC, otvorena je velika međunarodna tematska izložba "Eccentricity - Design from the Off-Centre" koja donosi presjek jedne drugačije, nekonvencionalne povijesti dizajna nastalog na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Izložba okuplja više od stotinu autora i dizajnerskih studija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine te kroz radove nastale od 1960-ih godina do danas pokazuje kako dizajn može biti mnogo više od estetske discipline ili tehničkog alata vizualne komunikacije.

Kustoski tim predvodi Marko Golub, uz ko-kustose Slavimira Stojanovića, Bojana Hadžihalilovića, Vanesu Prodanović, Natašu Vuga i Tanju Radež. Izložba je prvotno predstavljena u sklopu European Design Festival 2025 u Ljubljani, a splitsko izdanje predstavlja njezino prvo međunarodno gostovanje. Sama ideja izložbe temelji se na pojmovima ekscentričnosti i pomaka iz središta. To znači da su u fokus stavljeni radovi koji odstupaju od uobičajenih pravila dizajna, koji su nekonvencionalni i ponekad čak pomalo provokativni. Istovremeno, naslov izložbe govori i o položaju dizajna s ovih prostora u odnosu na velike svjetske centre poput Londona, New Yorka ili Berlina. Umjesto da se stalno uspoređuje s tim centrima, izložba pokazuje da dizajn koji nastaje izvan glavnih tokova često donosi svježije ideje i veću kreativnu slobodu.

Ključne riječi
Boris Bućan mihajlo arsovski Davor Bruketa dizajn showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!