Mjesta na kojima su regionalni dizajneri odlučili krenuti drugim putem, izvan pravila, izvan očekivanja, izvan granica

U prostoru Dom mladih Split, u Galeriji MKC, otvorena je velika međunarodna tematska izložba "Eccentricity - Design from the Off-Centre" koja donosi presjek jedne drugačije, nekonvencionalne povijesti dizajna nastalog na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Izložba okuplja više od stotinu autora i dizajnerskih studija iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine te kroz radove nastale od 1960-ih godina do danas pokazuje kako dizajn može biti mnogo više od estetske discipline ili tehničkog alata vizualne komunikacije.



Kustoski tim predvodi Marko Golub, uz ko-kustose Slavimira Stojanovića, Bojana Hadžihalilovića, Vanesu Prodanović, Natašu Vuga i Tanju Radež. Izložba je prvotno predstavljena u sklopu European Design Festival 2025 u Ljubljani, a splitsko izdanje predstavlja njezino prvo međunarodno gostovanje. Sama ideja izložbe temelji se na pojmovima ekscentričnosti i pomaka iz središta. To znači da su u fokus stavljeni radovi koji odstupaju od uobičajenih pravila dizajna, koji su nekonvencionalni i ponekad čak pomalo provokativni. Istovremeno, naslov izložbe govori i o položaju dizajna s ovih prostora u odnosu na velike svjetske centre poput Londona, New Yorka ili Berlina. Umjesto da se stalno uspoređuje s tim centrima, izložba pokazuje da dizajn koji nastaje izvan glavnih tokova često donosi svježije ideje i veću kreativnu slobodu.