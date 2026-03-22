Petar Grašo otkriva kako je sa suprugom Hanom proslavio godišnjicu braka i kakav je tata

Petar Grašo je od prvih koraka na splitskoj sceni do statusa jednog od omiljenih izvođača u regiji, ostao vjeran sebi, emociji i publici koja ga prati već godinama. Pjevač je nedavno proslavio 50. rođendan u krugu obitelji i prijatelja, a uoči svog rođendana dao je intervju za Story u kojem je pričao o supruzi Hani Huljić i njihovoj djeci Albi i Toniju. Otkrio je kako pokušava biti tata koji je prisutan i dodao je kako nije uvijek savršen ali je iskren. - Djeca vas jako brzo pročitaju, njima ne možete glumiti. Najvažnije mi je da znaju da sam uvijek tu za njih. Svjestan sam koliko će brzo proći ovaj dio života kada su potpuno moji i kada su im roditelji centar svijeta. Kako vrijeme bude odmicalo, znam da će se to mijenjati i ne želim biti tata koji će žaliti za propuštenim zagrljajima - rekao je Grašo za Story. Osvrnuo se i na to kakav interes njegova djeca pokazuju prema glazbi i rekao je kako su im instrumenti svugdje po kući te je dodao kako nikad ne bi volio da glazba bude obaveza za njegovu djecu.

Odgovorio je i na pitanje boji li se da će Alba i Toni krenu glazbenim smjerom, morati dokazivati više nego neki drugi samo da ne bi bili etiketirani isključivo kao djeca slavnih glazbenika. - Djeca poznatih ljudi uvijek nose dvostruki teret - prezime koje ih prati i očekivanja koja dolaze s njim. To je jednostavno dio njihove sudbine. No nikada neću od svoje djece tražiti da žive moj život. Svaki čovjek mora pronaći vlastiti put jer snovi koje naslijedimo nikada nisu snažni kao oni koje sami otkrijemo. Moj je zadatak samo da ih pratim, podržim i podsjetim da je najvažnije biti ono što jesi, a ne ono što drugi očekuju da budeš - odgovara Grašo.

Otkrio je imaju li on i supruga Hana vremena samo za njih dvoje i ispričao je kako su proslavili četvrtu godišnjicu braka. - Nastojimo ga naći i njegovati. To je jako važno. Brak je kao dobra pjesma - mora imati ritam, ali i pauze. Najčešće je to večera, nekad šetnja ili kratko putovanje. Važno je da se podsjetimo zašto smo se zaljubili i da je sve ipak počelo od nas i završit će s nama.

Godišnjicu smo proslavili mirno uz drage ljude. Neke su stvari najljepše kada su jednostavne. Hana i ja smo poput blizanaca što se poimanja života tiče i to nam život čini lakšim i ljepšim - veli glazbenik.