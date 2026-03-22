EMOTIVNA PORUKA

Kampanja 'Be You. Be Beautiful' donosi snažnu poruku povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down

Foto: Ivan Gudić
1/20
22.03.2026.
u 15:10

Kroz objektiv Ivana Gudića djeca prenose poruku da svatko zaslužuje biti viđen, voljen i prihvaćen

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka, fotograf Ivan Gudić i ove godine pokreće posebnu kampanju snažne i emotivne poruke pod nazivom “Be You. Be Beautiful”. Riječ je o kampanji koja slavi različitost, autentičnost i ljepotu bivanja svojim, a u njezinu su središtu djeca Rita, Dominik i Antonela koja svojom iskrenošću, toplinom i jedinstvenošću najbolje prenose poruku koju kampanja želi poslati javnosti. Kampanja “Be You. Be Beautiful” snažan je podsjetnik društvu da su prihvaćanje, podrška i razumijevanje temelji zajednice u kojoj svatko ima pravo biti viđen, voljen i vrijedan. Upravo zato ova kampanja i ove godine nadilazi okvire simboličnog obilježavanja jednog datuma i postaje poziv na veću empatiju, otvorenost i slavljenje različitosti u svakodnevnom životu.

Počela Kpop manija: K-POP FOREVER! zapalio Zagreb, večeras repriza

Da interes za K-popom nije bio slučajan, potvrđuje i činjenica da je prvi koncert rasprodan znatno unaprijed, što je rezultiralo dodatnim terminom – već u subotu, 21. ožujka, Arena Zagreb ponovno će ugostiti isti show. Turneja se potom seli u Rijeku, gdje je nastup zakazan za nedjelju, 22. ožujka u dvorani Zamet, a idući vikend, 29. ožujka, stiže i u Zadar (Višnjik), za koji su ulaznice još uvijek dostupne

