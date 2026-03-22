Kampanja 'Be You. Be Beautiful' donosi snažnu poruku povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka, fotograf Ivan Gudić i ove godine pokreće posebnu kampanju snažne i emotivne poruke pod nazivom “Be You. Be Beautiful”. Riječ je o kampanji koja slavi različitost, autentičnost i ljepotu bivanja svojim, a u njezinu su središtu djeca Rita, Dominik i Antonela koja svojom iskrenošću, toplinom i jedinstvenošću najbolje prenose poruku koju kampanja želi poslati javnosti. Kampanja “Be You. Be Beautiful” snažan je podsjetnik društvu da su prihvaćanje, podrška i razumijevanje temelji zajednice u kojoj svatko ima pravo biti viđen, voljen i vrijedan. Upravo zato ova kampanja i ove godine nadilazi okvire simboličnog obilježavanja jednog datuma i postaje poziv na veću empatiju, otvorenost i slavljenje različitosti u svakodnevnom životu.