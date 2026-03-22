FOTO Tko je životna partnerica Darka Rundeka? Njihova ljubavna priča započela je krajem 70-ih

Darko Rundek i Sanda Hržić zajedno su više od 50 godina, što ih čini jednim od najdugovječnijih parova na domaćoj sceni.
Njihova ljubavna priča započela je krajem 1970-ih kada su se upoznali na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu.
On je tada studirao režiju i razvijao se kao glazbenik, dok je ona bila studentica glume koja se kasnije okrenula režiji i umjetničkom radu.
Tijekom desetljeća nisu bili samo partneri u životu nego i bliski suradnici u brojnim umjetničkim projektima.
Njihovu vezu obilježava izrazita privatnost jer su je svjesno držali daleko od medija i javnosti.
Sanda Hržić često se opisuje kao Rundekova najveća podrška i važan oslonac kroz cijelu njegovu karijeru.
Par je 1991. godine dobio sina s vrlo neobičnim imenom – David Vid Dimitrij Sebastian Ernest Viktor.
Zajedno su živjeli i radili u više gradova, uključujući Zagreb i Pariz, a danas često borave na otoku Braču.
Njihov zajednički život obilježen je i snažnim interesom za ekologiju, održivi način života i umjetnost.
Unatoč dugom stažu i zajedničkom životu, u javnosti se pojavljuju rijetko, ali svaki njihov izlazak izaziva veliku pažnju upravo zbog njihove dugotrajne i stabilne veze.
