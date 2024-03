Ida Prester: 'Emotivno sam jako podijeljena oko društvenih mreža'

Glazbenica i aktivistica Ida Prester u ljeto 2023. godine je, samo dva dana nakon stravičnog ubojstva Nizame Hećimović u susjednoj Bosni i Hercegovini, napisala pjesmu “Štit”, posvećenu pokojnoj Nizami, ali i svim ženama žrtvama femicida. U studenom je za tu pjesmu predstavila i spot u režiji Romana Nikolića, umjetničkog voditelja Arterarija, a zajedno su pokrenuli kampanju u kojoj su spojili brojne poznate osobe iz regije, njih čak 40, kako bi podigli svijest javnosti o problemu nasilja nad ženama. Ida je zbog toga zaslužila nominaciju za Večernjakovu digitalnu ružu, a u intervjuu nam je otkrila neka svoja razmišljanja o životu i poslu.

Kakav je osjećaj biti među nominiranima za Večernjakovu ružu?

Sretna sam jako! Posebno jer je nominacija za humanitarnu kampanju, a ne neki komercijalni projekt. Velika mi je čast što ste nas u tako jakoj konkurenciji primijetili i uzeli u obzir. To puno znači i samoj kampanji, svako usmjerivanje pozornosti na temu borbe protiv nasilja je mali korak naprijed.

Kako ste došli na ideju za kampanju protiv nasilja nad ženama Štit?

Kampanja Štit posvećena je tragično ubijenoj mladoj majci Nizami Hećimović. Pjesmu sam napisala u jednom dahu, isti dan kad je vijest objavljena. Jako me potresao taj slučaj, kao i cijelu regiju. Snimila sam je u kućnim uvjetima i objavila na svojim društvenim mrežama. Tada se dogodila erupcija – počela sam primati poruke žena u problemu iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Sa mnom su dijelile svoje priče i strašna iskustva, a ja sam u tom trenu shvatila koliko su usamljene, ne znaju kome se obratiti. Javila sam se ekipi iz Arterarija da mi pomognu pjesmu pretvoriti u kampanju, da zajedno dignemo glas o femicidu i problemu nasilja nad ženama.

Kampanju ste pokrenuli uz Arterarij. Možete li njih malo predstaviti, što radi inače ta organizacija?

Arterarij pratim već dugo i obožavam njihove predstave. Znala sam da ćemo super profunkcionirati na Štitu. Arterarij je umjetnička udruga koja u svojim projektima direktno uključuje predstavnike manjina i stigmatiziranih grupa i bavi se važnim društvenim problemima – odnosom prema migrantima, ženama, Romima, ratnim žrtvama... S Romanom i Marijem već planiram nove pothvate.

U spot za kampanju uključen je velik broj ljudi. Koliko vremena vam je trebalo da ih sve dogovorite, posnimite... Puno toga je bilo i izvan Hrvatske. Jeste li od početka znali da će svi ovi poznati pristati?

Nisam imala pojma u što se upuštamo. Prvo smo nazvali sve poznate osobe s kojima smo privatno dobri, a mislimo da bi se odazvali na ovakvu društveno odgovornu akciju. Gotovo svi su odmah pristali, to nas je baš ohrabrilo! Nakon toga smo napravili wish listu za ostale, ljude kojima se divimo i čiji rad poštujemo. Krenuli smo skupljati kontakte od prijatelja novinara, po agencijama... Meni je osobno bilo jako važno da i muškarci budu uključeni. Ovo nije ženski problem niti rat žena protiv muškaraca, već naša zajednička borba. Muškarci i žene zajedno protiv nasilja! Bilo je važno i da su svi sudionici različitih profesija, da zajedno pokrijemo što širu publiku. Također i da imamo predstavnike svih susjednih zemalja pogođenih crnom statistikom: Hrvatske, Srbije i BiH. Od Šprajca, Jergovića, Dina Rađe, Jadranke Dokić iz Hrvatske, do Andrije Miloševića, Seke Aleksić i Sandre Silađev iz Srbije, Frenkija i Kontre iz BiH... više od 40 javnih osoba i aktivista sudjelovalo je u spotu, a mi smo kampanji posvetili puna dva mjeseca. Treba spomenuti i Leptir produkciju koja se s nama uključila u priču od početka i odradila sve volonterski. Miro, Sara i Zoran – napravili ste sjajan posao!

Mediji vas predstavljaju kao voditeljicu, pjevačicu, influencericu – ali i aktivisticu. Vidite li vi sebe tako?

Ma nemam pojma više ni ja, ne opterećujem se žanrovima ni etiketama. Radim puno različitih stvari, sve u okviru svog obrta. Najtočnije bi bilo reći sa sam obrtnica (smijeh). Pokušavam raditi poslove koji me ispunjavaju i imaju smisla. U vođenju konferencija i evenata sam se tijekom godina dobro izvježbala, to radim s lakoćom, a i zanimljivo mi je svaki dan naučiti nešto novo o nekoj drugoj temi – od zdravstva, turizma, IT-ja, filma… Angažirana sam na posve različitim projektima. Glazba je moja prva ljubav, uz sve te poslove redovito nastupam s bendom i u tome najviše uživam. A puno akcija radim i pro bono, kao što je i ova kampanja.

Što mislite generalno o društvenim mrežama. Aktivni ste na Instagramu i Facebooku, pomaže li vam to u poslu?

Emotivno sam jako podijeljena oko društvenih mreža. S jedne strane ih obožavam i njihova pojava mi je baš oplemenila život. Pratim neke genijalne, inspirativne ljude, učim jako puno od njih. Imam i direktnu komunikaciju sa svojim pratiteljima, međusobno se veselimo i rastemo. S druge strane su izvor podjela i toksičnih poruka koje se najbrže šire. Dodatno polariziraju i svađaju ljude. Jako treba paziti kako ih koristiti. Pogotovo za djecu i mlade mogu biti pogubne za mentalno zdravlje. Sve bliže sam radikalnim rješenjima o zabrani korištenja društvenih mreža bar do 16. ili čak 18.godine. Uz konstantno obrazovanje o načinima (zlo)upotrebe i psihološku pomoć svima kojima treba, posebno klincima.

Imate li neke posebne planove za 2024. godinu, nešto što možete s nama podijeliti?

Za mjesec dana mi izlazi nova pjesma i spot “Malo vremena”, a odmah nakon toga i moj prvi solo album “Sad”. Ne zvuči bog zna koliko atraktivna informacija, ali oko toga ima toliko puno posla da ću ostatak godine dolaziti k sebi.

Dolazite li u HNK na dodjelu jubilarne Ruže koja slavi svoj 30. rođendan? Ako dolazite, koga ćete povesti?

Nažalost taman isti dan u isto vrijeme imam svoj koncert u Tvornici kulture. Promocija tog svog solo albuma kojeg radim već tri godine. Baš se potrefio termin, odavno su nam karte u prodaji. Nemate pojma koliko mi je krivo. Pogledat ću snimku kasnije, znam da će biti dobar tulum.

