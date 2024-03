Podcast Inkubator: Nominacija je dokaz da su se trud i rad u sedam godina isplatili

Jedan od najgledanijih i najslušanijih domaćih podcasta zasigurno je Podcast Inkubator. Zanimljivi gosti s kojima se pretresaju teme od politike, ljubavnog života, sporta, stanja u svijetu, pa i neke škakljive, osigurali su im još jednu nominaciju za Digitalnu ružu. U intervjuu u povodu nominacije razgovarali smo s producentom Sinišom Pašićem koji u svojim rukama drži sve konce ovog uspješnog projekta. On nam je ispričao neke detalje iza kulisa podcasta.

Kako ste reagirali kada ste saznali za nominaciju?

Bilo mi je jako drago što smo po drugi put nominirani za Večernjakovu ružu i, osvojili je ili ne, sama nominacija je dokaz da se naš uporni rad i trud ovih sedam godina isplatio te da smo gledateljima iz godine u godinu pružali zabavan i kvalitetan videosadržaj.

Tko vam je prvi čestitao?

Prve čestitke stigle su iz kruga prijatelja i obitelji koji su saznali za nominaciju na dan kada su objavljene u Večernjem listu.

Što mislite o konkurenciji?

Svatko tko je nominiran za nagradu tamo je zasluženo i jednako se svi imamo pravo nadati pobjedi. Želim puno sreće svim nominiranima jer ne bi bili tamo da protekle godine nisu marljivo radili i svojoj publici redovno donosili zanimljiv i zabavan sadržaj.

Upravo pregledavam YouTube kanal podcasta i kažu da ukupno imate 342,887.686 pregleda. Što vam znači ta brojka?

Iznimno sam zahvalan na toj brojci jer ona je dokaz koliko naši gledatelji prate naš kanal i vole naše podcaste, a upravo zbog njih toliko i radimo. Trudimo se svaki mjesec dovesti goste koji imaju zanimljivu priču uz koju će se naši gledatelji opustiti, zabaviti, nešto naučiti ili biti potaknuti na neke pozitivne promjene u svojim životima. Samo u 2023. godini naš kanal imao je 100 milijuna pregleda i drago mi je da je ta brojka u konstantnom rastu kako na YouTubeu tako i na ostalim društvenim mrežama.

Kada ste ulazili u ovaj posao, jeste li očekivali da će narasti u ovakvim razmjerima?

U tom trenutku teško je bilo procijeniti kako će se videoformat trajanja od nekoliko sati gledati, međutim vrlo brzo je bilo jasno da smo ponudili gledateljima nešto novo u Hrvatskoj i oni su to prepoznali i popularnost Podcast Inkubatora, a samim time i gledanost brzo je počela rasti. Nadali smo se da će se ljudima svidjeti takav sadržaj, vjerovali smo u to, ali da će tako brzo dostići ovakvu razinu možda ipak nismo u potpunosti očekivali.

Iza sebe već imate zaista mnogo epizoda. Koga još niste uspjeli dovesti u studio, a rado biste s njim ili njom popričali?

Snimili smo preko 1500 epizoda i, zaista, većina gostiju koje smo zvali došli su nam prije ili poslije. Osobno bih volio da ugostimo Roberta Knjaza i Stipu Miočića koji još uvijek nisu sjeli na naš crveni kauč, a nadam se da će se to ostvariti u 2024. godini.

Jeste li dosad imali neku zanimljivu interakciju s fanovima? Postoji li neka anegdota?

Za velik dio uspjeha Podcast Inkubatora od samog početka zaslužna je upravo naša interakcija s gledateljima kroz društvene mreže i live chat tijekom streamova. Naime, naša fan baza toliko je jaka da na Facebooku i Instagramu postoji grupa Podcast Inkubator Reptili koja broji više od 20 tisuća članova te na dnevnoj bazi iz naših epizoda vade zabavne i zanimljive isječke i memeove.

Što radite kada nemate snimanje na rasporedu, kako se opuštate?

Kada nema snimanja, vrijeme najčešće provodim u društvu prijatelja i obitelji, šetnja Maksimirom, kava u gradu, dobar ručak.

Sjećate li se svojih prvih epizoda? Jeste li pogledali koju, kako se osjećate kada vidite svoj napredak?

Sjećam se gotovo svake epizode, pogotovo tih prvih jer tada smo još unaprijed snimali, nismo išli uživo i naknadno smo montirali svaku epizodu, tako da sam svaku pogledao nekoliko puta. Osjećam se jako ponosno na cijelu ekipu, pogotovo na Marka i Ratka, koji rade ogroman posao i, kad pomislim gdje smo bili tada i gdje smo danas, u meni to izaziva još veću želju za napretkom i radom jer smo sami sebi dokazali da se željom, velikim trudom i entuzijazmom može do uspjeha ako voliš ono što radiš, a mi to obožavamo raditi.

Imate li neke planove za podcast u 2024. godini?

Ekipa Podcast Inkubatora svake godine radi na tome da uvede nešto novo i proširi sadržaj za naše gledatelje na našem kanalu, a to vrijedi i za 2024. godinu, a svaku novost objavit ćemo na našim društvenim mrežama.

Ako Ruža završi u vašim rukama, znate li već kamo ćete je smjestiti?

Naš studio poznat je po vrlo brojnim detaljima na scenografiji pa, ako osvojimo Ružu, naći će se savršeno mjesto na setu za nju i siguran da bi se sjajno uklopila.

Dolazite li 22. ožujka na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete povesti sa sobom?

Na dodjelu Večernjakove ruže dolazimo kao ekipa.

