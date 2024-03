Miro Čabraja iz 'Špice': Prošle sam godine zbog Večernjakove ruže dobio priliku na radiju

Miro Čabraja svake subote u Špici na Drugom programu Hrvatskog radija ugošćuje poznate Hrvate, a sada će i njega upoznati oni koji već nisu fanovi njegove hit emisije. Naime, baš njegova Špica nominirana je u kategoriji Digitalna ruža ove godine, a voditelj je s nama podijelio neke zanimljive detalje o emisiji, ali i o privatnom životu i poslu.

Čestitke na nominaciji! Kakav je osjećaj biti među nominiranima za Večernjakovu ružu?

Hvala vam na čestitkama! Sretan sam zbog nominacije za Večernjakovu ružu jer je to ujedno i potvrda da ovo što radim posljednja četiri mjeseca ima smisla. Špica je nova emisija na HRT, HR2, stara svega četiri mjeseca i malo je reći da smo iznenađeni i sretni što smo se našli među nominiranima.

Tko vam je prvi čestitao?

Taj sam dan bio na Tajlandu. Probudio sam se, uzeo mobitel i pregledao nekoliko Instagram storyja. Naišao sam na story svoje drage prijateljice i kolegice Edine Pršic Babić i vidio da je njezina emisija nominirana. U tom mi trenutku nestaje interneta i ne uspijevam se spojiti idućih 45 minuta. Kada sam se ponovno povezao stigla mi je upravo Edinina poruka! Čestitala mi je i na taj sam način zapravo saznao za nominaciju. Moram priznati da je to jedan od ljepših načina jer se Edina i ja znamo godinama i godinama se i podržavamo.

Što mislite o konkurenciji o kategoriji Digitalna ruža?

Dobar dio nominiranih znam privatno, a i pratim na društvenim mrežama i drago mi je da su nominirani jer svakako to zaslužuju. Što se konkurencije u mojoj kategoriji tiče, s razlogom su nominirani i čast je biti nominiran s emisijama kao sto su Explora, Podcast Inkubator.

Imate posebnu vezu s Večernjakovom ružom. U jednom ste intervjuu otkrili da je upravo jedna dodjela Večernjakove ruže bila 'krivac' za priliku za posao na Hrvatskom radiju...

Dodjela Večernjakove ruže, prije godinu dana, bila je 'krivac' za priliku koju sam dobio na HRT-u. Naime, nakon same dodjele, na domjenku sam upoznao neke nove ljude, pa tako i glavnu urednicu Elianu Glibotu. Tako je zapravo krenula cijela priča, započeli smo pregovore i razradu emisije i eto nas, godinu dana kasnije, nominirani za Ružu!

Kako ste došli na ideju za Špicu?

Ideja je bilo više, a za Špicu smo se odlučili jer smo htjeli imati emisiju koja će biti spoj digitala i radija. Nismo imali nikakva očekivanja, jer je to čudan spoj nespojivog. Radio i društvene mreže. U samoj emisiji osim niza dinamičnih intervjua te igara s gostima, prikazujemo i vox populi dimenziju kroz intervjuiranje sugrađanki i sugrađana o njihovim razmišljanjima i stavovima kako o aktualnim trendovima u svijetu digitalnih mreža, tako i o temama koje nikad ne zastarijevaju. I tijekom četiri mjeseca rada na emisiji dobili smo poprilično dobre povratne informacije i od slušatelja i od gledatelja i pokazalo se da taj spoj radija i društvenih mreža i te kako dobro funkcionira.

Brzo se probijate i na TikToku, jeste li očekivali da će ljude zanimati takav sadržaj?

U četiri mjeseca rada na emisiji, na mrežama nas prati više od 20.000 ljudi, a kad su pregledi u pitanju, brojimo više od 30 milijuna pregleda, što nas je bacilo na sam vrh, kad su u pitanju društvene mreže. U projekt sam, naravno, ušao s nekim očekivanjima, no moram priznati da ovoliku zainteresiranost i vidljivost nisam očekivao. Mene ljudi općenito znaju s društvenih mreža, no redovito se događa da me sretnu u gradu i pitaju za Špicu.

Redatelj ste, glumac, radijski voditelj, influencer, pa čak i pjevač... Biste li za sebe rekli da ste radoholik? Imate li vremena za opuštanje?

Puno je tu titula, a svaka od njih ima svoju težinu. Po struci sam glumac, pa mi ništa od navedenoga nije strano. Na Akademiji se redovito i režira, i glumi, i vodi, i piše, i pjeva, i pleše, tako da ja samo koristim sve svoje vještine u određenom trenutku. Moram priznati da me sve zanima i da se trudim svemu pristupiti što profesionalnije. Radim za sebe još od druge godine Akademije, pa je to poseban angažman u kojem zaista uživam. Nije uvijek lako, ali ima puno prednosti kad kao glumac možeš raditi sve što poželiš. Da potvrdim – Miro Čabraja je radoholik. Vremena za opuštanje pronalazim, često, puno radim, pa se trudim i nagraditi za sav taj rad. Samo sam se u ovoj godini počastio s nekoliko putovanja kao što su Dubai, Zanzibar, Tajland, London... i to sve u mjesec i pol dana. Za sve se nađe vremena.

Jeste li sanjali ovakvu karijeru kada ste bili dijete ili ste otišli u potpuno suprotnom smjeru?

Kao dijete sam htio biti odvjetnik, pa arhitekt. Ta me želja vodila sve do srednje škole, kada sam i upisao školu za arhitektonskog tehničara, no moj hobi – gluma u ZKM-u ipak je bio moj poziv, tako da sam već nakon prvog razreda srednje škole zaključio da je moj hobi moj budući posao. Dalo se to i naslutiti, samo što sam se ja kao dijete bavio s puno aktivnosti, pa se nije znalo u kojem ću smjeru završiti.

Najavili ste i da pišete knjigu, možete li nam o tome nešto otkriti?

Usporedno pripremam nekoliko projekata i tako je npr. Špica došla nenadano, pa sam određene projekte morao staviti malo po strani. Knjiga je pri kraju i vjerujem da će ugledati svjetlo dana, no ne znam točno kad. Pisao sam o svojim iskustvima kao mladi poduzetnik, o iskustvima na društvenim mrežama, uspjehu, neuspjehu, zaradi, snovima i sve to pretočio u motivacijsku priču. Vjerujem da će ekipa Večernjeg lista za nju saznati među prvima.

S kime planirate doći u HNK na dodjelu jubilarne Ruže, koja slavi svoj 30. rođendan?

Siguran sam da ću biti u ženskom društvu, no kojem, još neću otkriti. Ono u što sam siguran jest da ćemo se dobro zabaviti, kao i svake godine!

Ako osvojite Ružu, kome ćete je posvetiti, imate li neko mjesto koje čuvate za ovu statuu?

O posvetama ću ako je osvojim, ali zna se tko je svakome od nas najveća podrška u životu, jedna riječ – mama. Postoji mjesto na polici gdje čuvam sve sebi bitne stvari, pa ću, vjerujem, tamo pronaći prostor i za statuu.

