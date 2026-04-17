Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA TRANSFORMACIJA

Ian iz 'Survivora' objavio fotografiji s početka showa i nakon izlaska: 'Minus 20 kilograma'

Foto: Nova TV
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 22:00

U komentarima su mu se javili gledatelji showa i pisali kako im je žao što je ispao jer im je bio favorit

Ian Regvar, bio je natjecatelj u showu "Survivor" iz kojeg je ispao prije nekoliko dana kada je odlučio ne sudjelovati u eliminacijskoj borbi i zajedno s Marinom je tada napustio show.  Na Instagram profilu objavio je sada svoju fotografiju s početka showa kada je tek stigao u Dominikansku republiku gdje se show snimao i pokazao je fotografiju prije izlaska iz showa na kojoj je vidno mršaviji. "Prije i poslije. - 20 kilograma", napisao je Ian u opisu. U komentarima su mu se javili gledatelji showa i pisali kako im je žao što je ispao jer im je bio favorit. "Sretno Iane, otkako si napusito Survivor više ga ne gledam. Moj favorit bio i baš mi je žao što si ispao više ne gledam Survivor", pisali su mu obožavatelji u komentarima. 

Ovaj 25-godišnji nogometaš i fotograf iz Zagreba u prijavi za show Nove TV za sebe je rako da je sportski tip, prilagodljiv i sklon adrenalinu koji voli i ljetne i zimske sportove, kao i osjećaj slobode. Završio je školu za fotografa, a nogometom se bavi od treće godine života, što mu je i danas prva ljubav. Profesionalnu karijeru završio je 2021. godine, ali sport je i dalje važan dio njegova života. Opisuje se kao komunikativna, topla i otvorena osoba. U Survivor se prijavio kako bi sam sebi pokazao i dokazao koliko može te kako bi postao bolja i zahvalnija osoba kroz iskustvo koje se pruža jednom u životu. Kao najveće izazove ističe nedostatak hrane i spavanje po kiši, a cilj mu je postati bolja verzija sebe u najtežim uvjetima, bez primarnog fokusa na pobjedu.

„Prijavio sam na Survivor da sam sebi pokažem i dokažem da mogu, da postanem bolja i zahvalnija osoba zbog iskustva koje se pruža jednom u životu. Cilj mi je postat bolja verzija sebe u najtežim uvjetima i vjerujem da ću to ostvariti.“, rekao je prije odlaska u Dominikansku Republiku. 

Survivor
1/17
Ključne riječi
kilogrami showbiz Ian Regvar Survivor

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!