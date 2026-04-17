Ian iz 'Survivora' objavio fotografiji s početka showa i nakon izlaska: 'Minus 20 kilograma'

Ian Regvar, bio je natjecatelj u showu "Survivor" iz kojeg je ispao prije nekoliko dana kada je odlučio ne sudjelovati u eliminacijskoj borbi i zajedno s Marinom je tada napustio show. Na Instagram profilu objavio je sada svoju fotografiju s početka showa kada je tek stigao u Dominikansku republiku gdje se show snimao i pokazao je fotografiju prije izlaska iz showa na kojoj je vidno mršaviji. "Prije i poslije. - 20 kilograma", napisao je Ian u opisu. U komentarima su mu se javili gledatelji showa i pisali kako im je žao što je ispao jer im je bio favorit. "Sretno Iane, otkako si napusito Survivor više ga ne gledam. Moj favorit bio i baš mi je žao što si ispao više ne gledam Survivor", pisali su mu obožavatelji u komentarima.

Ovaj 25-godišnji nogometaš i fotograf iz Zagreba u prijavi za show Nove TV za sebe je rako da je sportski tip, prilagodljiv i sklon adrenalinu koji voli i ljetne i zimske sportove, kao i osjećaj slobode. Završio je školu za fotografa, a nogometom se bavi od treće godine života, što mu je i danas prva ljubav. Profesionalnu karijeru završio je 2021. godine, ali sport je i dalje važan dio njegova života. Opisuje se kao komunikativna, topla i otvorena osoba. U Survivor se prijavio kako bi sam sebi pokazao i dokazao koliko može te kako bi postao bolja i zahvalnija osoba kroz iskustvo koje se pruža jednom u životu. Kao najveće izazove ističe nedostatak hrane i spavanje po kiši, a cilj mu je postati bolja verzija sebe u najtežim uvjetima, bez primarnog fokusa na pobjedu.

„Prijavio sam na Survivor da sam sebi pokažem i dokažem da mogu, da postanem bolja i zahvalnija osoba zbog iskustva koje se pruža jednom u životu. Cilj mi je postat bolja verzija sebe u najtežim uvjetima i vjerujem da ću to ostvariti.“, rekao je prije odlaska u Dominikansku Republiku.