Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije naziv je dobio po skladateljici Dori Pejačević

Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, Dora, održao se u veljači u opatijskoj dvorani 'Marino Cvetković', a glazbeno-scenski spektakl privukao je mnogo pozornosti te postao glavna tema. Ove godine razlog tome jest pobjeda riječkog rock benda Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.

Let 3 u Opatiji se istaknuo i pjesmom i scenskim nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Na natjecanje su stigli velikim traktorom vozeći se u prikolici, a osvojili su srca i žirija i publike. No, među publikom je došlo i do podijeljenih mišljenja, pa su neki istaknuli da je njihov nastup pretjeran dok se drugima baš svidio. Ove razlike mnoge su privukle na istraživanje o natjecanju Dora te raspravu o Dori i Euroviziji.

Naime, Hrvatska se na Euroviziji natječe od 1993. godine, ali je pjesmu predstavnika birala i ranije. Hrvatski izbor tada se zvao Crovizija te je održan 1992. godine. Pobjednici su tada bili grupa Magazin s pjesmom 'Aleluja'. Pjesma Tončija Huljića je izabrana za Euroviziju, ali te godine nisu otišli na natjecanje jer Hrvatska nije uspjela ostvariti članstvo u EBU-u.

Nešto kasnije hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije promijenio je naziv te je taj naziv ostao do danas. Radi se o imenu 'Dora' koje se koristi od 1995. godine. Doru je osmislila Ksenija Urličić, a ime je dobila po hrvatskoj skladateljici svjetskog značaja Dori Pejačević.

Ovih dana obilježava se 100. godišnjica smrti skladateljice te će se tim povodom održati Festival Dore Pejačević na sedam lokacija u Zagrebu. Od 1. do 5. ožujka održat će se koncerti, izložbe, filmske projekcije, razgovore, predstave i radionice.

Inače, opus Dore Pejačević sastoji se od 57 registriranih djela, sačuvanih u njezinoj ostavštini pohranjenoj u Hrvatskome glazbenom zavodu u Zagrebu. Tijekom pet dana festivala publika će se upoznati s nekim od najznačajnijih i najuzbudljivijih stranica njezina skladateljstva, od klavirske glazbe, preko solo pjesme i komornih djela, sve do koncertantnog i simfonijskog opusa, stoji u najavi.

O Dori će se razgovarati i glumiti, govoriti i svjedočiti, a njezinu će se glazbu doživljavati isprepletenu s glazbama Dorinih suvremenika u Hrvatskoj i Europi, od Blagoja Berse do Gustava Mahlera i Claudea Debussyja.

Dodajmo da su Let 3 ponovno pokrenuli razgovor o Euroviziji u Hrvatsku, a oduševili su i strance. Nakon pobjede na eurovizijskim kladionicama popeli su se s 29. mjesta na 14. No, prije nekoliko dana je to počelo padati te se 'Mama ŠČ' trenutno nalazi na 16. mjestu. Također, dodajmo da Let 3 nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri 9. svibnja te će tako tražiti svoju ulaznicu u finale.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Nedavno smo saznali i voditelje ovog spektakla u organizaciji BBC, a to su: britanska glumica Hannah Waddingham (48), glazbenica Alesha Dixon (44) i ukrajinska pjevačica Julia Sanina (32). Njima će se u finalnoj emisiji pridružiti i poznati voditelj Graham Norton (59).

