Hrvatski glazbeni stručnjaci složni: 'Ukrajinci su senzibilizirali javnost, to je put do pobjede'

Najgledanije pjevačko natjecanje na svijetu, Eurovizija, idućeg tjedna u Torinu dobit će svog 66. pobjednika. Nakon što je grupa Måneskin s pjesmom "Zitti e buoni" lani slavila u Rotterdamu, Talijani su dobili priliku da treći put budu domaćini. Premda je pobjednika nezgodno prognozirati, ove godine jedna pjesma na kladionicama ima čak 43 posto šanse za pobjedu. Radi se o ukrajinskoj grupi Kalush Orchestra i pjesmi "Stefania".

Podrška publike

Zbog stihova poput "uvijek ću naći put do svog doma, čak i ako su sve ceste uništene", kladionice očekuju da će Ukrajina imati golemu podršku publike. Mi u Hrvatskoj prvo ćemo pratiti hoće li naša Mia Dimšić s pjesmom "Guilty Pleasure" ući u finale, a svi će u regiji pratiti i kako će proći srpska predstavnica Konstrakta, koja bi s pjesmom "In Corpore Sano" mogla biti pritajeni favorit.

– Favoriziranje ukrajinske pjesme definitivno je proizvod političke i ratne situacije i ne bi me začudilo da trijumfiraju na kraju prijenosa premda mnogi do sada nisu ni čuli njihovu pjesmu. Što se tiče regionalnog duela, još na početku pisao sam da bi puno bolje rješenje za nas bilo da smo u Torino poslali Elis Lovrić i pjesmu "No War". Ne zato što je Mia Dimšić loša, nego zbog toga što bismo imali puno jaču priču koja, kako vidimo s ukrajinskom pjesmom, itekako zanima žirije i kladionice – mišljenja je glazbeni kritičar Večernjeg lista Hrvoje Horvat koji je smatra da je Konstraktina pjesma iznad europskog prosjeka.

Bojan Mušćet, glazbeni kritičar s portala glazba.hr, ističe da zadnjih 30 godina na Euroviziji nije bila presudna kvaliteta pjesme.

– Poznato je da su za pobjedu najbitnija lobiranja, ali i interesi diskografskih kuća, ali ne zemalja. Mi kao gledatelji navijamo za našu zemlju, međutim multinacionalne korporacije i diskografske kuće vode drukčiju politiku. Gleda se koja će pjesma i izvođač imati najveći komercijalni uspjeh nakon pobjede. Što se tiče Ukrajine, oni imaju dobru pjesmu, ali danas kada je cijeli svijet usmjeren prema patnjama ukrajinskog naroda, njihova je pjesma favorit upravo zbog toga – smatra Mušćet kojeg ne bi začudilo da Konstrakta postigne veliki uspjeh u Europi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL – Kvaliteta pjesme je neprijeporna, ali prije svega bi mogla biti uspješna zbog kampanje na društvenim mrežama – kaže Mušćet koji smatra da Mijina pjesma nije ni bolja ni gora od većine pjesama koje smo u zadnjih 20-ak godina slali na Euroviziju.

– Nezahvalno je prognozirati. Bilo bi super da uđe u finale, ali i ako ne uđe, neće biti razočaravajuće – rekao je Mušćet.

Uvijek iznenađenja

Emilija Kokić naša je jedina eurovizijska pobjednica, a i ona smatra da su Ukrajinci favoriti prvenstveno zbog rata u svojoj zemlji.

– U svakom slučaju imaju dobru pjesmu, ali nažalost rat igra veliku ulogu. Meni je fantastična stvar kod Eurovizije što svake godine iznenadi. Kladionice govore jedno, a na kraju često bude drugo. Pretpostavljam da je ukrajinskim predstavnicima lijepo vidjeti da ih ljudi podržavaju – smatra Kokić, koja se osvrnula i na našu te srpsku predstavnicu.

– Miju volim i podržavam, sviđa mi se kako pristupa svom poslu. O njezinoj kreativnosti i talentu imam samo riječi pohvale tako da ću svim srcem navijati za nju. Konstrakti se divim jer treba imati hrabrost izaći s takvom pjesmom. To je nešto što ja nemam. Da je meni netko ponudio takvu pjesmu, ne vjerujem da bih je prihvatila. No, kad nju gledam, to mi je genijalno. To je toliko originalno, kreativno i šašavo, jako mi se sviđa. Vojska fanova Eurosonga je toliko velika te oni znaju sve o svakoj pjesmi pa im ne smeta ni činjenica da Konstrakta pjeva na srpskom. Jako su dobro upoznati s tim i vjerujem da će mnogi glasati za nju – smatra Kokić.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Branimir Mihaljević lani je pobijedio na Dori s pjesmom "Tick-Tock" koju je otpjevala Albina.

– Moram priznati da ove godine nisam pratio zbivanja oko Eurovizije kao prijašnjih godina. Čitao sam na nekim portalima kako će pobijediti Švedska, meni je osobno jaka talijanska pjesma. Naravno da politika igra veliku stvar. Uostalom, Jamala je 2016. pobijedila kada je sve skupa i počelo u Ukrajini. Činjenica je da ljudi suosjećaju s narodom i to je jedan od razloga zašto bi opet mogli dati glasove Ukrajincima – kaže Mihaljević koji će u utorak u Torinu uživo pratiti našu predstavnicu.

– Mia je odlična umjetnica i moja draga prijateljica. U utorak idem u Torino s cijelom svojom obitelji da je podržim u dvorani. Što se tiče Konstrakte, mislim da je to genijalno. Najbolje je kad je čovjek svoj. Uostalom, prošle godine je pobijedila pjesma koju su ljudi svirali na cesti pa su s njom pobijedili na Sanremu i Euroviziji, a danas su predgrupa Rolling Stonesima. To je prekrasan put i to je ono što se meni sviđa kod ovog natjecanja zahvaljujući kojem preko noći možete doći s ulice na najveće svjetske pozornice – rekao je Mihaljević.

Foto: Dario Njavro Jedan od naših najpoznatijih autora Nenad Ninčević nije još čuo ukrajinsku pjesmu, no smatra kako nije čudno da su oni prvi na kladionicama.

– Eurovizija je i inače koncipirana tako da prednost imaju oni koji su senzibilizirali javnost. Ukrajina je i dosad imala dobrih pjesama, poznati su po svojim etnomotivima, a kako god mi gledali na to, etno je uvijek interesantan, pogotovo ako je dobro produciran. Ne bih imao ništa protiv da pobijedi takva pjesma – kaže Ninčević koji Miji želi sreću, premda, kaže, nema nikakav stava o njezinoj pjesmi.

– Čini mi se da je ove godine Dora bila prilično blijeda. Teško je prosuditi takvu laganu pjesmu – kaže Ninčević koji, zanimljivo, uopće nije čuo Konstraktinu pjesmu.

– Ne vjerujem da oni imaju nešto spektakularno dobro – zaključio je Ninčević.

