uoči svjetske turneje

FOTO Članovi legendarnog heavy metal benda Iron Maiden snimljeni u Splitu

Legendarni heavy metal bend Iron Maiden za nastavak svjetske turneje ''Legacy of the Beast'' pripremaju se u Splitu u dvorani Lora, a njihov prvi koncert na turneji koju su prije dvije godine morali prekinuti zbog pandemije koronavirusa održat će se 22. svibnja u Zagrebu, a potom će uslijediti još 28 koncerata u nizu gradova sve do kraja srpnja.