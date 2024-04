Hrvatska grupa u Njemačkoj je popularnija od Harryja Stylesa i Miley Cyrus: 'Nadam se da je ovo početak'

Umaška grupa Manntra široj je javnosti postala najpoznatija po odličnom nastupu prije pet godina na Dori s pjesmom "In The Shadows". Njihov žestoki rock s elementima istarskog folklora postao je popularan i izvan granica Hrvatske. U rujnu 2023. najviše su imali razloga za slavlje dosad: objavljen je novi studijski album, hvaljeni "WAR OF THE HEATHENS", a onda se munjevito nakon izlaska našao na 43. mjestu ukupne njemačke top– ljestvice albuma, na koju spadaju svi žanrovi i cjelokupni domaći i strani izvođači. tada su se na listi našli ispred velikana kao što su Rammstein, Harry Styles i Miley Cyrus.

Nedavno su izdali i prvi live album, koji je snimljen na rasprodanom koncertu u Leipzigu, a domaća publika moći će ih vidjeti na koncertu u zagrebačkoj Tvornici kulture 13. travnja. Frontmen Manntre Marko Matijević Sekul rekao nam je da jedva čeka novi nastup pred domaćom publikom.

– Nismo svirali u Zagrebu pet godina te smo jako uzbuđeni zbog tog nastupa. Uvijek je posebno moći nastupati pred domaćom publikom, konačno na pozornici između pjesama govoriti hrvatski, a ono čemu se vjerojatno svi u bendu vesele je da će to biti jedini koncert gdje ćemo nakon nastupa moći spavati u vlastitim krevetima, hehe. Hrvatski fanovi su posebni, često nas posjećuju i u stranim državama, a nastup u Tvornici nešto je što smo dugo godina planirali te smo pripremili baš svašta – istaknuo je Marko. Za snimanje koncerta u Leipzigu odlučili su se jer su upravo tamo rasprodali prvi veliki koncert, a publika je bila toliko glasna da su jednostavno morali izdati taj album. No, ipak im je najveći uspjeh ulazak na službenu njemačku top-listu, što nije uspjelo nijednom hrvatskom izvođaču u proteklih 30 godina.

– Svakako je dobar osjećaj i trljaš očima i čitaš nekoliko puta da se sam uvjeriš da je to tako. Drago nam je da smo se uspjeli tamo upisati i nadam se da je to početak ne samo za nas nego za ostale izvođače iz Hrvatske! Vrata su sad na neki način otvorena, hajdemo sad dalje – iskreno će Matijević Sekul. Do uspjeha u Njemačkoj došlo i zbog suradnje s Michaelom Rheinom iz grupe In Extremo. Inače, frontmen svjetski poznate njemačke grupe ima kuću na Murteru i već se toliko udomaćio da s lokalnim stanovništvom lovi ribu.

Manntra ima fanove iz cijelog svijeta, a na koncerte su im došli i ljudi iz SAD-a i Meksika.

– Iskustva s fanovima uvijek su dobra, nismo nikad naletjeli na loše ljude, te se svi odnose s poštovanjem osobnog prostora, što nam sve olakšava. Ljepota ovog žanra (metal i rock) je da zapravo koliko god bio uspješan nikad nećeš biti navlačen od ljudi. Ti fanovi su drukčiji, respektiraju i svjesni su da si normalna osoba, te osjećaj da si posebniji od njih ne postoji i to je super. Nekako je horizontalno, a ne vertikalno. Ako te vide u trgovini, neće ti prići. Nama je bitno da ostanemo i dalje pet momaka iz malih mjesta i da živimo mirnim životima – kazao je Marko i dodao da su posebno ponosni na istarske motive u pjesmama.

Foto: Promo

– Mi jako cijenimo odakle dolazimo i jako volimo našu kulturu i veseli nas vidjeti da stranci to vide i vole. Mi smo Hrvati, uvijek ćemo to biti i ne sramimo se toga te želimo u svijet odnijeti ono najbolje što imamo, a naša kultura i etno glazba definitivno spadaju u to. Tužno je kad čujem od pojedinih ljudi koji nas slušaju kako su tek sad otkrili Hrvatsku i koliko toga zanimljivog se tu krije. Nekad se osjećamo kao neka vrsta ambasadora kulture i Turistička zajednica u tranzitu po Europi jer jako puno ljudi nakon što se susretnu s nama zavole Hrvatsku, dođu na izlete, a puno njih i aktivno uči naš jezik, što je poprilično težak izazov, rekao je frontmen Manntre i dodao da misli kako je rock popularan i kod nas, iako se čini da mladi kod nas više slušaju trap.

– Neka ljudi slušaju što hoće. Metal i rock se vraćaju te je samo pitanje vremena kad će kod nas opet biti tako. U svakom slučaju, vidim da mladi sve više slušaju rock i da će definitivno biti jak u novim generacijama. Sve ide ciklusno nekako, ali to je O.K., kaže Marko. Njihov bivši član Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, ove je godine pobijedio na Dori, a mnoge fanove zanima i hoćemo li ponovno na ovom natjecanju vidjeti Manntru?

– Svake godine nas puno ljudi pita i svake godine imamo taj razgovor i svake godine se "skoro" prijavimo. Vjerujem da tako postoji i šansa – rekao je Marko koji nam je otkrio i kako se najbolje opušta nakon koncerata.

– Prvo je spavanje nakon nekoliko dana bez spavanja, a zatim je druženje s voljenima, sport, hobiji te konstantna aktivnost u poslu oko benda. Tu ima jako puno administracije i svega, tako da si uvijek zauzet nečim – rekao je Matijević Sekul i otkrio nam gdje će Manntra nastupiti nakon Tvornice kulture.

– Dan nakon Zagreba sviramo u Beogradu u Domu omladine prvi put. Tjedan nakon imamo zadnja tri koncerta turneje sto su Stuttgart, Hannover i Köln. Nakon toga kreće festivalska sezona gdje ćemo svirati nekoliko većih i nekoliko manjih festivala. Ove godine za razliku od prošle sezona koncerta nam završava malo ranije pa se veselimo da ćemo imati jedan mjesec ljeta za nas i da se malo odmorimo od jakog tempa. Iduća godina se već puni s jako puno koncerata, a nadamo se da će se i Zagreb naći među njima – zaključio je Marko Matijević Sekul.

