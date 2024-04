Novi šok za bolesnu Kate Middleton, njeni roditelji zapali u velike dugove: Jako teško vrijeme za cijelu obitelj

Majka Kate Middleton, Carole Middleton navodno čini sve kako bi zaštitila svoju kćer od saznanja da je obitelj u financijskim problemima. Kako piše britanski The Times, Carole i Michael, princezin otac, duguju gotovo 300.000 eura. Spomenuti medij tvrdi da Middletoni nisu uspjeli otplatiti neke poslovne dugove od prošle godine, točnije da nemaju dovoljno novca podmiriti račune tvrtki koja ih je savjetovala.

– Carole pokušava zadržati fokus princeze na ozdravljenju i oporavku – kazao je neimenovani izvor za strane medije o cijeloj situaciji i nastavio:

– Ovo je jako teško vrijeme za cijelu obitelj, ali ne traže pomoć svoje djece i ne žele da se oni brinu. Catherine i njeni roditelji imaju blizak odnos i o svemu razgovaraju, ali sada ne govore o poslu jer se ona mora fokusirati na svoje zdravlje.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, ekspert za kraljevsku obitelj tvrdi da Willam i Kate čine sve kako bi se pomirili s Harryjem i Meghan. Kako su ranije pisali britanski mediji, vojvode od Sussexa nisu u dobrim odnosima s kraljevskom obitelji, a posvađali su se i s princom i princezom od Walesa. No, Tom Quinn, autor koji se bavi kraljevskom obitelji, rekao je da su Willam i Kate ovo pokušali popraviti. Za Mirror je izjavio kako su se javili Meghan i Harryju, te su ih molili da dođu u Veliku Britaniju i povedu svoju djecu, Archieja i Lilibet. No Meghan je to navodno odbila.

GALERIJA Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

– Nema šanse da će Meghan dovesti djecu u Ujedinjeno Kraljevstvo. Willam i Kate predložili su Harryju i Meghan da dovedu djecu i da se pokušaju svi pomiriti, no taj prijedlog nije prošao – rekao je Quinn. Inače, Meghan Markle pokazala je da ipak poštuje Kate Middleton. Iako nije bila ranije upozorena da se princeza od Walesa bori s teškom dijagnozom, vojvotkinja joj nije to zamjerila, pa je čak otkazala i jednu važnu objavu. Naime, Meghan je prije 10 dana čitala priče bolesnoj djeci, no fotografije su objavljene tek jučer. Bivša glumica posjetila je bolnicu i Los Angelesu samo nekoliko sati prije nego što je Middleton objavila video u kojem je otkrila da ima rak.

VIDEO Kate Middleton ima rak: Otkrila dijagnozu, oglasio se kralj Charles i pružio joj podršku