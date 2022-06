HRT-ova voditeljica koja je u braku s bivšim nogometašem progovorila o privatnom životu: 'Mnogima je to šok'

Voditeljica Dnevnika HRT-a Marta Šimić Mrzlečki već godinama živi na relaciji Bjelovar-Zagreb. Rođena Pitomčanka već je više od 20 godina u braku s bivšim nogometašem, a današnjim trenerom Alenom Mrzlečkim, s kojim ima sina Adama.

Mnogima omiljena voditeljica nedavno je zaključala Instagram profil za javnost, te informacije o privatnom životu rijetko dijeli s osobama koje je ne prate. Ipak, u jednom intervjuu odlučila je otkriti neke detalje o sebi.

Marta je komentirala svoj izgled, te priznala da se privatno ne voli šminkati.

- Meni je to sastavni dio posla i tako na to i gledam. Nisam jedna od onih žena koje se vole šminkati i radim to samo kad sam na televiziji. Privatno se ne šminkam, tako da je mnogima šok kada me vide uređenu. Doslovno ne koristim ništa, nisam opterećena time i imam sreću da me na poslu uređuju profesionalne šminkerice pa valjda privatno nemam ni volje za to. Kažem im da se toliko trude oko mene i lijepo me urede, a kad dođem doma, sin mi kaže da sam prljava od zemlje. Toliko o šminkanju i poimanju ljepote! - rekla je za tportal.

Dodala je i da se ne obazire previše na negativne komentare na društvenim mrežama.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje, a društvene mreže omogućuju svima da to mišljenje i izraze i da budu bitni. Čudno bi bilo da me svi hvale, tako da je normalno da svatko od nas tko se bavi javnim poslom naiđe i na negativne komentare. I opet kažem, u redu je ako se to odnosi na posao, no kada se negativnim komentarima zadire u privatni život i to pod lažnim imenom - to je za svaku osudu. Jednom mi je jedan kolega rekao da nikada ništa ne čitam jer, kaže, svi mi od 99 dobrih komentara i jednog lošeg uvijek zapamtimo samo taj loš. Držim se tog savjeta! - zaključila je.

