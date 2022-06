Drama u Čolinom domu: Iz sefa mu nestalo 20 tisuća eura, iznenadio se tko je počinitelj

Jedan od najomiljenijih regionalnih pjevača Zdravko Čolić prije nekoliko mjeseci je navodno pozvao policiju kada je primijetio da mu iz sefa nedostaje 20 tisuća eura. Kako piše Kurir, pjevač je nakon toga otkrio kako je novac iz sefa uzela njegova kći Una, kako bi dečku kupila automobil.

Čim je uzela novac, otišli su u salon automobila, gdje su pogledali modele. Na sreću, onaj koji im se svidio nije mogao, pa su im prodavači, koji su bili sumnjičavi otkud takvim mladim ljudima novac za nove automobile, rekli da moraju pričekati. Čola je u međuvremenu primijetio da mu nedostaje mnogo novca iz sefa, zbog čega je pozvao policiju koja je ubrzo stigla u njihovu obiteljsku kuću. Supruga Aleksandra je obavijestila i svoje kćeri, koje nisu bile kod kuće, te im rekla da imaju problem i da su pokradene, te da su službenici tu.

Kada je Una to čula, bila je zbunjena i odmah je došla u obiteljsku vilu, gdje je sve priznala. Djevojka je, kazao je izvor za Kurir, zaplakala i otkrila da je tajno uzela novac, a potom priznala i zašto. Ispričala se roditeljima što im je pripremila tako neugodnu situaciju i što su morali zvati policiju, pa je vratila novac. I Čola i njegova supruga ostali su iznenađeni njezinim priznanjem, tim više što nikad nije bila problematična. No, nisu se naljutili na nju, već su joj rekli da to nije u redu, te da prema njima uvijek treba biti iskrena. Novinari Kurira pokušali su dobiti komentar od Čolića, no bio je nedostupan.

