Evo kako će Rozga provesti blagdane s dečkom! Otkrila i zašto nikada ne nastupa na Badnjak i Božić

Slavna Splićanka i jedna od najomiljenijih hrvatskih glazbenica, Jelena Rozga, nastupila je u blagdanskoj atmosferi Trogira u sklopu Adventa, a tom je prigodom otvorila i srce te se prisjetila djetinjstva provedenog u Blizni, mjestu u trogirskom zaleđu koje joj je ostalo u toplom sjećanju. Kako je ispričala za In Magazin, njezino odrastanje bilo je jednostavno i mirno, daleko od estradne užurbanosti. "Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila. Nisam baš bila tip za masline i lozu, iako su moji sve to imali – radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih malo bila s njima, a onda bih se lagano pješice vraćala kući, slušala stare ploče Magazina na didovom gramofonu i vježbala pjevanje ispred ogledala", prisjetila se Jelena s osmijehom.

Posebno su joj, kaže, u pamćenju ostali okusi djetinjstva. Najviše je voljela domaća jaja. "Obožavala sam koke. Svako jutro bih išla po friška jaja – to je najslađe. Jaje još toplo, zdravo, s bakinim maslinovim uljem", dodala je, evocirajući slike bezbrižnih dana.

Kad je riječ o blagdanima, Jelena je vrlo jasna, Badnjak i Božić ne dolaze u obzir za posao, bez obzira na brojne ponude. To je vrijeme koje čuva isključivo za najbliže: partnera Ivan Huljić, obitelj i prijatelje. "Na Badnjak ujutro obavezno idem u grad, malo na Rivu, pojesti bakalar. Onda u neku pristojnu uru idem kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, bor se kiti na Badnjak, jede se nešto fino, a navečer idemo na večeru kod Petra i Hane", ispričala je.

Na tim se okupljanjima često bude cijela obitelj, uključujući i Tončija i Vjekoslavu Huljić. "Bude nas puno, lijepo nam je, guštamo i smijemo se. Na Božić se opet ide na ručak, malo kod jednih, malo kod drugih. A ja, kad se sa svima izljubim i izgrlim, mislim da ću spavati do 26., dok ne dođe vrijeme za put", zaključila je Jelena u svom prepoznatljivom, vedrom tonu. Iskreno, toplo i bez imalo estradne patetike, Rozga je još jednom pokazala koliko su joj obitelj, tradicija i mali životni gušti važni – osobito u blagdansko vrijeme.