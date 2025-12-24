Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKRENO PROGOVORILA

Evo kako će Rozga provesti blagdane s dečkom! Otkrila i zašto nikada ne nastupa na Badnjak i Božić

Sarajevo: Najava javnog dočeka Nove godine u Sarajevu na kojem nastupa Jelena Rozga
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
24.12.2025.
u 12:01

Jelena Rozga otkrila je kako zbog obiteljske tradicije ne nastupa za Badnjak i Božić, a priznala je i kako će ići na večeru kod Petra Graše i Hane Huljić sa svojim emotivnim partnerom Ivanom Huljićem.

Slavna Splićanka i jedna od najomiljenijih hrvatskih glazbenica, Jelena Rozga, nastupila je u blagdanskoj atmosferi Trogira u sklopu Adventa, a tom je prigodom otvorila i srce te se prisjetila djetinjstva provedenog u Blizni, mjestu u trogirskom zaleđu koje joj je ostalo u toplom sjećanju. Kako je ispričala za In Magazin, njezino odrastanje bilo je jednostavno i mirno, daleko od estradne užurbanosti. "Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila. Nisam baš bila tip za masline i lozu, iako su moji sve to imali – radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih malo bila s njima, a onda bih se lagano pješice vraćala kući, slušala stare ploče Magazina na didovom gramofonu i vježbala pjevanje ispred ogledala", prisjetila se Jelena s osmijehom.

Posebno su joj, kaže, u pamćenju ostali okusi djetinjstva. Najviše je voljela domaća jaja. "Obožavala sam koke. Svako jutro bih išla po friška jaja – to je najslađe. Jaje još toplo, zdravo, s bakinim maslinovim uljem", dodala je, evocirajući slike bezbrižnih dana.

Kad je riječ o blagdanima, Jelena je vrlo jasna, Badnjak i Božić ne dolaze u obzir za posao, bez obzira na brojne ponude. To je vrijeme koje čuva isključivo za najbliže: partnera Ivan Huljić, obitelj i prijatelje. "Na Badnjak ujutro obavezno idem u grad, malo na Rivu, pojesti bakalar. Onda u neku pristojnu uru idem kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, bor se kiti na Badnjak, jede se nešto fino, a navečer idemo na večeru kod Petra i Hane", ispričala je.

FOTO Evo kako izgleda kada Maja Šuput peče palačinke, prizor će vas iznenaditi
Sarajevo: Najava javnog dočeka Nove godine u Sarajevu na kojem nastupa Jelena Rozga
1/14

Na tim se okupljanjima često bude cijela obitelj, uključujući i Tončija i Vjekoslavu Huljić. "Bude nas puno, lijepo nam je, guštamo i smijemo se. Na Božić se opet ide na ručak, malo kod jednih, malo kod drugih. A ja, kad se sa svima izljubim i izgrlim, mislim da ću spavati do 26., dok ne dođe vrijeme za put", zaključila je Jelena u svom prepoznatljivom, vedrom tonu. Iskreno, toplo i bez imalo estradne patetike, Rozga je još jednom pokazala koliko su joj obitelj, tradicija i mali životni gušti važni – osobito u blagdansko vrijeme.
Ključne riječi
obitelj blagdani ivan huljić Božić badnjak Jelena Rozga showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!