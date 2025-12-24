Poseban Badnjak! Severina objavom s važnom osobom raznježila pratitelje: 'Predivne'

Blagdani u domovima naših poznatih i slavnih plijene posebnu pozornost, a kako bi zadovoljili znatiželju svojih obožavatelja, oni često na društvenim mrežama pokažu kakvi su običaji u njihovim kućama. Pjevačica Severina tako je objavila fotografije na Instagramu i otkrila da Badnjak provodi s posebnom ženom u njezinu životu – majkom Anom Vučković. Dirljivim fotografijama je raznježila pratitelje pokazujući koliko su obiteljski trenuci za nju neprocjenjivi. U ugodnom, blagdanski uređenom ambijentu istaknuli su se osmijesi, zagrljaji i jednostavna radost zajedništva.

Poseban Badnji dan, kako ga je sama opisala, još jednom je podsjetio da je upravo obitelj ono što blagdane čini istinski posebnima.

''Gdje je mama, tu je dom. Jedan nama poseban Badnji dan'', napisala je uz prizore s majkom. "Ajme predivne", "Sretni blagdani", pisali su pratitelji.

Podsjetimo, desetak dana nakon spektakla u zagrebačkoj Areni, Severina je s obožavateljima podijelila emotivnu uspomenu. Objavila je snimku svoje majke Ane Vučković kako iz publike pjeva stihove pjesme "Dalmatinka", koju joj je kći posvetila. Prizor je bio prikazan i na velikim LED ekranima, a uz video je stajala snažna poruka: "[MOJOJ MAJCI] Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam", poručila je Severina najvažnijoj ženi u svom životu.

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija na društvenim mrežama. "Kakav prizor i naravno suze", "Jedna je mama", "Baka Ane kraljica", samo su neki od komentara koji su dirnuli publiku. Mnogi su istaknuli kako je upravo prisustvo majke zaokružilo priču o savršenom koncertu, opisujući kako su se Severini "sve kockice posložile".

Iako su iznimno bliske, gospođa Ana nikada nije voljela medijsku pozornost i rijetko se pojavljuje u javnosti. Njezina diskretna, ali snažna podrška bila je Severini najveći oslonac, posebice tijekom teške borbe za skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Upravo ta samozatajnost čini njihovu vezu posebnom, a rijetke zajedničke trenutke koje pjevačica podijeli još vrednijima.

Inače, ovo nije prvi put da Severina javno objavljuje majku na društvenim mrežama. Podsjetimo, poznata hrvatska pjevačica je na Badnjak prošle godine svojim pratiteljima na društvenim mrežama podarila emotivan trenutak, podijelivši video sa svojom majkom Anom i najbližim članovima obitelji tijekom blagdanskog okupljanja u svom domu.

Pjevačica je zablistala u dugoj svjetlucavoj bijeloj haljini tijekom posebnog blagdanskog fotografiranja, kojem su prisustvovali njezina majka Ana, sin Aleksandar te drugi bliski članovi obitelji i prijatelji. "Moja mama je najbolja... i najljepša", napisala je Severina uz dirljivu snimku na kojoj grli i ljubi svoju majku.

Severinin odnos s majkom Anom oduvijek je bio izuzetno blizak i poseban. Pjevačica je ranije otkrila potresne detalje iz vremena svog rođenja, kada je njezina majka provela pet mjeseci u komi nakon poroda. "Kaže da je vrijedilo", podijelila je jednom prilikom Severina, pokazujući koliko je snažna veza između njih dvije. "Ne lak život je prošla s nepodnošljivom lakoćom postojanja... Bodrila me, bila uz mene kad je bilo najteže, njen smijeh me liječio", napisala je svojevremeno Severina o svojoj majci. Ana je svojoj kćeri bila najveća podrška u svim životnim situacijama, uključujući i nedavne obiteljske izazove.