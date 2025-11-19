Mršavost je opet u modi: Gomila slavnih gubi kilograme, evo koje su sve zvijezde smršavjele i zašto

Nakon što smo godinama slušali kako trebamo prihvatiti svoje tijelo takvo kakvo jest i voljeti ono što je unutra, a ne ono što vidimo u ogledalu, pojavom GLP-1 lijekova za mršavljenje poput Ozempica sve je to palo u vodu. Zvijezde koje smo doživljavali kao "hrabre" jer svoje obline i naslage sala pokazuju u uskim haljinama na crvenim tepisima počele su munjevitom brzinom gubiti kilograme, a posljedice brzog mršavljenja na licu rješavaju ubrizgavanjem filera. Lijek koji je osmišljen za dijabetičare postao je trend i svi koji si to mogu priuštiti pohrlili su kod doktora i u ljekarne kako bi skinuli tih pet kilograma s kojima se gotovo svi godinama borimo da bismo došli do idealne kilaže. "Heroin chic" koji je proslavila manekenka Kate Moss u 90-ima opet je u modi, a kilograme gube i nekad putene Kardashianke te više ne slave svoje goleme stražnjice, već predano vježbaju.
Pjevačica Meghan Trainor pjevala je "All About That Bass", himnu koja slavi velike guze, prije 11 godina, a danas je potpuno neprepoznatljiva. Izgubila je 27 kilograma uz pomoć Ozempica. – Prvi put u životu, nakon što sam rodila, brinem se za svoje zdravlje na najvišem nivou i nikada nisam bila sretnija. Izgledam nevjerojatno, osjećam se odlično – izjavila je pjevačica. Naravno, na svom putu prema zdravijem životu naišla je i na kritike nakon što su fotografije njene nove figure dospjele na internet: – Postaju glasniji, sve ih je više. Čovječe, to je ludo. Pomislila sam: "Čekaj malo, brinem se o sebi. Ne sviđa ti se? OK, što da radim?" Meghan je dijagnosticiran gestacijski dijabetes tijekom trudnoće i tada je shvatila da se mora više posvetiti zdravlju. – Shvatila sam da moram naučiti o zdravlju i fitnessu jer želim stalno biti na turnejama i biti dovoljno jaka da podižem svoju djecu iz kolijevke, a da ne ozlijedim leđa. Iako priznaje da je koristila GLP-1 lijek, kaže da je naučila jesti zdravo, a iz prehrane je izbacila gluten i mliječne proizvode uz pomoć nutricionistice.
Jedna od najpoznatijih voditeljica talk-showova na svijetu, Oprah Winfrey, koja se godinama borila s viškom kilograma i koju smo desetljećima gotovo uživo gledali kako gubi i dobiva kilograme, također je stala na kraj svojoj bitki uz GLP-1 lijekove. – Nikad u životu nisam sanjala da ćemo govoriti o lijekovima koji bude nadu i pomažu ljudima kao što sam ja koji se cijeli život bore s prekomjernom težinom i pretilošću. U istom razgovoru dodala je kako se nada da će ljudi prestati osuđivati one koji su debeli, ali i način na koji odluče skinuti te kilograme.
Glumica Rebel Wilson također je mnoge zapanjila svojom transformacijom, no u početku nije bila otvorena o tome da koristi lijekove za mršavljenje, već je govorila da ima osobnog trenera i plan prehrane. Ipak, u jednom trenutku odlučila je podijeliti istinu. Izjavila je kako trenutačno više ne koristi GLP-1 lijekove. – Netko kao ja ima nenormalan apetit za slatko i mislim da su zato ti lijekovi dobri. Znam da je moj odnos s hranom kompliciran – dodala je. Glumica Kathy Bates također se godinama borila s prekomjernom tjelesnom težinom. Oskarovka je tijekom posljednjih sedam godina uspjela skinuti 45 kilograma – 36 uz promjene životnih navika i devet posljednjih kilograma uz Ozempic. Na nevjerojatnu transformaciju natjerala ju je dijagnoza dijabetesa tipa 2. –Bilo je jako teško, pogotovo tijekom pandemije – rekla je. Dodala je i da je odlučila vježbati, pa hoda te se bavi pilatesom.
Njena kolegica Whoopi Goldberg otkrila je da je skinula podosta kilograma, iako ne točno i koliko, ali priznala je da je 2022. godine imala 136 kg. – Bila sam na steroidima i uzimala sam puno toga tijekom snimanja filma "Till" i jedino što mi je pomoglo je Mounjaro. To sam koristila.
I manekenka Chrissy Teigen je koristila Ozempic kako bi skinula kilograme, no ona je za to imala poseban i jako tužan razlog. – Počela sam ga koristiti kada smo izgubili našeg sina Jacka. Osjećala sam se kao da sam u tijelu koje nije moje, samo me stalno podsjećalo na to da sam u njemu 20 tjedana nosila dijete i bilo je tužan podsjetnik na to. Glumica i pjevačica Ashley Tisdale nije koristila Ozempic iako je razmišljala o tome, no u jednom razgovoru rekla je ono što mnogi misle o trendu korištenja GLP-1 lijekova u Hollywoodu. – Prije nekoliko godina nitko u L. A.-u nije htio priznati da koristi Ozempic. Čula sam šaputanja o tome da se ljudi "bodu" i tada sam saznala da koriste lijekove za dijabetes kako bi smršavjeli. No tada je sve bilo tajno i nitko nije htio priznati – rekla je i nastavila: – Vremena su se promijenila. Sada se čini da svi govore o tome kako koriste GLP-1 lijekove ili razmišljaju o tome da to počnu. Ja sam za transparentnost, ali imala sam trenutaka kada sam se zapitala: "Jesu li svi na Ozempicu osim mene?" Ashley je rekla da ne osuđuje nikoga tko uzima te lijekove, ali da vidi da ih koriste i ljudi koji su već mršavi te da primjećuje da se trend izgleda tijela stalno mijenja. – U dvijetisućitima se sve vrtjelo oko velikih grudi, a onda je ubrzo postalo moderno imati ravna prsa. Trend "body positivity" (prihvaćanja tijela onakvog kakvo jest) pratili smo tijekom 2010-ih, a sada svi opet žele biti ultramršavi. Postalo je iscrpljujuće – izjavila je.
Na crvenim tepisima danas vidimo sve mršavije glumice i pjevačice. Natalia Dyer iz serije "Stranger Things" izgleda izrazito nježno i krhko na posljednjim fotografijama s press turneje, a o kilaži Ariane Grande ne prestaje se govoriti od početka snimanja filma "Wicked", koji je sada dobio i nastavak. Mršavost je opet in, to više nije nimalo upitno. Tako je ne samo u Hollywoodu nego i u Hrvatskoj jer i kod nas smo čitali o tome da Ozempica nedostaje u ljekarnama.